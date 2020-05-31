По состоянию на 31 мая в Украине лабораторно подтвердили 23 672 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Новые данные опубликовала система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заболело 23 672 человека, 708 из больных, к сожалению, умерли. Из положительных новостей – 9 538 человек выздоровели.

За последние сутки выявлено 468 новых случаев заражения коронавирусом. Еще днем ранее количество больных за день было 393, соответственно, случаи в Украине растут.

Количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось на 12. Кроме того, 227 человек смогли преодолеть болезнь и полностью выздороветь от COVID-19.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Киеве – 81, Львовской области – 50, Черновицкой области – 43, Харьковской – 41, Житомирской – 40.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала