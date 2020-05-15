В Украине обнаружили 483 новых случая коронавируса за сутки
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Новые данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирус (СОТА).
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Наибольшее количество больных выявлено в Черновицкой области (2600) и в городе Киев (2 068). За минувшие сутки подтвердили 483 новых случаев.
К сожалению, зафиксировано 20 летальных случаев. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умер 476 человек.
Из положительных новостей – 330 пациентам удалось выздороветь (всего – 4 473).
Добавим, что всего в Украине 17 330 больных, из них – 3 420 медработников.
Сколько больных в областях Украины
- Винницкая область — 674 случая;
- Волынская область – 582 случая;
- Днепропетровская область — 791 случай;
- Донецкая область — 121 случай;
- Житомирская область — 538 случаев;
- Закарпатская область — 816 случаев;
- Запорожская область — 356 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1188 случаев;
- Кировоградская область — 437 случаев;
- г. Киев — 2068 случаев;
- Киевская область – 1094 случая;
- Львовская область – 942 случая;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 228 случаев;
- Одесская область — 712 случаев;
- Полтавская область — 257 случаев;
- Ровненская область – 1074 случая;
- Сумская область — 158 случаев;
- Тернопольская область — 1060 случаев;
- Харьковская область — 757 случаев;
- Херсонская область — 167 случаев;
- Хмельницкая область – 222 случая;
- Черновицкая область – 2600 випадків;
- Черкасская область — 350 случаев;
- Черниговская область — 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщение о подозрении на COVID-19.
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