В Украине обнаружили 483 новых случая коронавируса за сутки

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Новые данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирус (СОТА).

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Наибольшее количество больных выявлено в Черновицкой области (2600) и в городе Киев (2 068). За минувшие сутки подтвердили 483 новых случаев.

К сожалению, зафиксировано 20 летальных случаев. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умер 476 человек.

Из положительных новостей – 330 пациентам удалось выздороветь (всего – 4 473).

Добавим, что всего в Украине 17 330 больных, из них – 3 420 медработников.

Сколько больных в областях Украины

Винницкая область — 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область — 791 случай;

Донецкая область — 121 случай;

Житомирская область — 538 случаев;

Закарпатская область — 816 случаев;

Запорожская область — 356 случаев;

Ивано-Франковская область — 1188 случаев;

Кировоградская область — 437 случаев;

г. Киев — 2068 случаев;

Киевская область – 1094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 228 случаев;

Одесская область — 712 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровненская область – 1074 случая;

Сумская область — 158 случаев;

Тернопольская область — 1060 случаев;

Харьковская область — 757 случаев;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2600 випадків;

Черкасская область — 350 случаев;

Черниговская область — 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщение о подозрении на COVID-19.



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