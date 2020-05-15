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В Украине обнаружили 483 новых случая коронавируса за сутки

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В Украине обнаружили 483 новых случая коронавируса за сутки
В Украине обнаружили 483 новых случая коронавируса за сутки / Getty Images

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Новые данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирус (СОТА).

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Наибольшее количество больных выявлено в Черновицкой области (2600) и в городе Киев (2 068). За минувшие сутки подтвердили 483 новых случаев.

К сожалению, зафиксировано 20 летальных случаев. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Украине умер 476 человек.

Из положительных новостей – 330 пациентам удалось выздороветь (всего – 4 473).

Добавим, что всего в Украине 17 330 больных, из них – 3 420 медработников.

Сколько больных в областях Украины

  • Винницкая область — 674 случая;
  • Волынская область – 582 случая;
  • Днепропетровская область — 791 случай;
  • Донецкая область — 121 случай;
  • Житомирская область — 538 случаев;
  • Закарпатская область — 816 случаев;
  • Запорожская область — 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1188 случаев;
  • Кировоградская область — 437 случаев;
  • г. Киев — 2068 случаев;
  • Киевская область – 1094 случая;
  • Львовская область – 942 случая;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 228 случаев;
  • Одесская область — 712 случаев;
  • Полтавская область — 257 случаев;
  • Ровненская область – 1074 случая;
  • Сумская область — 158 случаев;
  • Тернопольская область — 1060 случаев;
  • Харьковская область — 757 случаев;
  • Херсонская область — 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 222 случая;
  • Черновицкая область – 2600 випадків;
  • Черкасская область — 350 случаев;
  • Черниговская область — 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщение о подозрении на COVID-19.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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