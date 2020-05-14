В Украине впервые выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели: ситуация по областям

Сколько в Украине больных коронавирусом / pixabay.com

В Украине за последние сутки обнаружили 422 новых случая коронавирусной болезни. В общем, с начала эпидемии 16 847 украинцев заболели COVID-19. Из них более 4 тысяч пациентов выздоровели и 456 умерли.