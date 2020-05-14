В Украине впервые выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели: ситуация по областям
В Украине за последние сутки обнаружили 422 новых случая коронавирусной болезни. В общем, с начала эпидемии 16 847 украинцев заболели COVID-19. Из них более 4 тысяч пациентов выздоровели и 456 умерли.
Такие данные опубликовали на сайте мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.
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Сегодня (14 апреля – ред. 24 канал) рекордное количество людей, которые выздоровели от коронавируса – 427 украинцев смогли побороть недуг,
– заявил Максим Степанов во время брифинга Минздрава.
Вместе с тем, к сожалению, за последние сутки умерли 17 украинцев от осложнений коронавирусной болезни.
Распространение коронавируса в областях Украины:
Винницкая область – 664 случая;
Волынская область – 535 случаев;
Днепропетровская область – 781 случай;
Донецкая область – 117 случаев;
Житомирская область – 533 случая;
Закарпатская область – 791 случай;
Запорожская область – 347 случаев;
Ивано-Франковская область – 1144 случая;
Кировоградская область – 432 случая;
Город Киев – 2012 случаев;
Киевская область – 1067 случаев;
Львовская область – 904 случая;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 228 случаев;
Одесская область – 693 случая;
Полтавская область – 257 случаев;
Ровненская область – 1062 случая;
Сумская область – 158 случаев;
Тернопольская область – 1033 случая;
Харьковская область – 713 случаев;
Херсонская область – 165 случаев;
Хмельницкая область – 209 случаев;
Черновицкая область – 2516 случаев;
Черкасская область – 348 случаев;
Черниговская область – 84 случая.
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