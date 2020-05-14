24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В Украине впервые выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели: ситуация по областям

- Читати новину українською
Сколько в Украине больных коронавирусом
Сколько в Украине больных коронавирусом / pixabay.com

В Украине за последние сутки обнаружили 422 новых случая коронавирусной болезни. В общем, с начала эпидемии 16 847 украинцев заболели COVID-19. Из них более 4 тысяч пациентов выздоровели и 456 умерли.

Такие данные опубликовали на сайте мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Читайте также: Кабмин разрешил украинцам передвигаться по улицам компаниями до 8 человек

Сегодня (14 апреля – ред. 24 канал) рекордное количество людей, которые выздоровели от коронавируса – 427 украинцев смогли побороть недуг,
– заявил Максим Степанов во время брифинга Минздрава.

Вместе с тем, к сожалению, за последние сутки умерли 17 украинцев от осложнений коронавирусной болезни.

Распространение коронавируса в областях Украины:

Винницкая область – 664 случая;
Волынская область – 535 случаев;
Днепропетровская область – 781 случай;
Донецкая область – 117 случаев;
Житомирская область – 533 случая;
Закарпатская область – 791 случай;
Запорожская область – 347 случаев;
Ивано-Франковская область – 1144 случая;
Кировоградская область – 432 случая;
Город Киев – 2012 случаев;
Киевская область – 1067 случаев;
Львовская область – 904 случая;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 228 случаев;
Одесская область – 693 случая;
Полтавская область – 257 случаев;
Ровненская область – 1062 случая;
Сумская область – 158 случаев;
Тернопольская область – 1033 случая;
Харьковская область – 713 случаев;
Херсонская область – 165 случаев;
Хмельницкая область – 209 случаев;
Черновицкая область – 2516 случаев;
Черкасская область – 348 случаев;
Черниговская область – 84 случая.

Новость дополняется

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза