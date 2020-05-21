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В Украине официально утвердили ИФА-тестирование на антитела к COVID-19

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В Украине утвердили ИФА-тестирование на антитела к COVID-19 - 24 Канал
/ Иллюстративное фото

Минздрав Украины изменило стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19, введя лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа – ИФА.

Новый приказ, подписанный исполняющей обязанности генерального директора Директората общественного здоровья Минздрава Ириной Ганжой, опубликовали на сайте министерства 20 мая.

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В приказе четко прописано, кого должны тестировать методами ПЦР и ИФА, и алгоритм действий, необходимый для правильного проведения этих тестирований.

Кого и как будут тестировать на наличие COVID-19

  • Как и ранее, прежде всего, должны тестировать людей с симптомы болезни и легочной пневмонией.
  • Тестировать будут всех без исключения контактных лиц больных, но лишь на 14 сутки после контакта.
  • Людей, которые должны пройти плановую госпитализацию или операцию, перед этим будут тестировать на коронавирус.
  • Медработников, которые контактируют с больными COVID-19 в условиях стационара, будут тестировать каждые 14 дней.
  • Работников лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей больных COVID-19, тоже будут тестировать один раз в 14 дней.
  • Работников патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и отделений, участвующих в вскрытии тел и взятии образцов секционного материала тоже должны проходить тестирование каждые 14 дней.
  • Работников Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и других медицинских и фармацевтических работников будут тестировать раз в 30 дней.

Почему в Украине ввели ИФА-тестирование и чем оно отличается от ПЦР?

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Он сообщил, что украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки.

Дело в том, что анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался ли с действием инфекции вообще.

Благодаря массовому тестированию на антитела к коронавирусу статистика заболеваемости COVID-19 в Украине будет более точной.

 

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Антитела Имуннитет Тесты на коронавирус Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине
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