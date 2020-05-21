В Украине официально утвердили ИФА-тестирование на антитела к COVID-19

Минздрав Украины изменило стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19, введя лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа – ИФА.

Новый приказ, подписанный исполняющей обязанности генерального директора Директората общественного здоровья Минздрава Ириной Ганжой, опубликовали на сайте министерства 20 мая.

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В приказе четко прописано, кого должны тестировать методами ПЦР и ИФА, и алгоритм действий, необходимый для правильного проведения этих тестирований.

Кого и как будут тестировать на наличие COVID-19

Как и ранее, прежде всего, должны тестировать людей с симптомы болезни и легочной пневмонией.

Тестировать будут всех без исключения контактных лиц больных, но лишь на 14 сутки после контакта.

Людей, которые должны пройти плановую госпитализацию или операцию, перед этим будут тестировать на коронавирус.

Медработников, которые контактируют с больными COVID-19 в условиях стационара, будут тестировать каждые 14 дней.

Работников лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей больных COVID-19, тоже будут тестировать один раз в 14 дней.

Работников патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и отделений, участвующих в вскрытии тел и взятии образцов секционного материала тоже должны проходить тестирование каждые 14 дней.

Работников Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и других медицинских и фармацевтических работников будут тестировать раз в 30 дней.

Почему в Украине ввели ИФА-тестирование и чем оно отличается от ПЦР?

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Он сообщил, что украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки.

Дело в том, что анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался ли с действием инфекции вообще.

Благодаря массовому тестированию на антитела к коронавирусу статистика заболеваемости COVID-19 в Украине будет более точной.