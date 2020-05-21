В Украине официально утвердили ИФА-тестирование на антитела к COVID-19
Минздрав Украины изменило стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19, введя лабораторное тестирование на коронавирус методом иммуноферментного анализа – ИФА.
Новый приказ, подписанный исполняющей обязанности генерального директора Директората общественного здоровья Минздрава Ириной Ганжой, опубликовали на сайте министерства 20 мая.
К теме Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
В приказе четко прописано, кого должны тестировать методами ПЦР и ИФА, и алгоритм действий, необходимый для правильного проведения этих тестирований.
Кого и как будут тестировать на наличие COVID-19
- Как и ранее, прежде всего, должны тестировать людей с симптомы болезни и легочной пневмонией.
- Тестировать будут всех без исключения контактных лиц больных, но лишь на 14 сутки после контакта.
- Людей, которые должны пройти плановую госпитализацию или операцию, перед этим будут тестировать на коронавирус.
- Медработников, которые контактируют с больными COVID-19 в условиях стационара, будут тестировать каждые 14 дней.
- Работников лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей больных COVID-19, тоже будут тестировать один раз в 14 дней.
- Работников патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и отделений, участвующих в вскрытии тел и взятии образцов секционного материала тоже должны проходить тестирование каждые 14 дней.
- Работников Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и других медицинских и фармацевтических работников будут тестировать раз в 30 дней.
Почему в Украине ввели ИФА-тестирование и чем оно отличается от ПЦР?
По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, анализ ИФА значительно доступнее, чем анализ ПЦР. Он сообщил, что украинские лаборатории смогут производить около миллиона иммуноферментных анализов в сутки.
Дело в том, что анализ ПЦР определяет наличие генома болезни в организме. Зато ИФА-тест выявляет антитела к возбудителю инфекции, которые свидетельствуют о том, болел ли человек или встречался ли с действием инфекции вообще.
Благодаря массовому тестированию на антитела к коронавирусу статистика заболеваемости COVID-19 в Украине будет более точной.