Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге 24 июня, пишет Здоровье 24.

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Так, в больнице попадают пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Из-за этого, по словам министра, необходимо разворачивать вторую волну больниц.

В некоторых областях, с таким отношением граждан резкий рост количества госпитализируемых лиц увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц),

– сказал Степанов.

Министр отметил, что в Украине значительно растет количество госпитализаций с COVID-19, а также количество людей с пневмонией.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что в больницах второй волны уже подготовили более 11 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

"Из 23 тысяч коек в больницах первой волны заняты больными 3895. Из них в отделениях интенсивной терапии заняты 350 коек. На искусственной вентиляции легких находятся 82 пациента в больницах первой волны. Параллельно мы готовим больницы второй волны, и сейчас у нас подготовлены 11 576 коек" , – отметил Ляшко.