В Украине подсчитали количество ВИЧ-инфицированных людей в тюрьмах

В Украине в пенитенциарных учреждениях находятся 8,4% ВИЧ-инфицированных мужчин и 17% женщин.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья со ссылкой на исследование ОО "Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко".

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Самый высокий уровень инфицирования осужденных в Юго-Восточном регионе (колониях, расположенных в Днепропетровской и Запорожской областях) – около 16%.

Заметим, что в 2019 году произошло уменьшение процента ВИЧ-инфицированных среди заключенных – 8,9%. Для сравнения, в 2009 году ВИЧ-инфицированных осужденных было 15% от всего количества заключенных, а в 2011 – 14%.

По данным Центра, процент ВИЧ-инфицированных растет в зависимости от количества сроков заключений.

"От 3,7% среди тех, которые отбывали наказание впервые, 21,6% из тех, которые были заключенными пять и более раз", – говорится в источнике.

В исследовании приняли участие 1 001 респондент (701 мужчина и 300 женщин) из 26 исправительных колоний в 12 областях Украины.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваемости и Европейского регионального бюро ВОЗ, Центральная Азия и Восточная Европа – единственные в мире регионы, где продолжает расти число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей от СПИДа.

Охват антиретровирусной терапией среди осужденных ВИЧ-положительных по самодекларации и результатам тестирования составляет 86,4%:

Процент осужденных, живущих с ВИЧ и знающих о своем статусе – 53%

50,7% – среди мужчин;

66,7% – среди женщин. Также стало известно, что всего 71,9% осужденных проходили тестирование на ВИЧ. 70,7% – среди мужчин;

78,3% – среди женщин. К сожалению, обладают знаниями о профилактике ВИЧ-инфекции только 26,4% опрошенных. В ходе опроса почти 11% ВИЧ-инфицированных отрицали, что когда-нибудь проходили тестирование на ВИЧ,

– добавили в сообщении.

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