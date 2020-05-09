В Украине подтвердили 14 710 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 9 мая в Украине обнаружили 515 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество больных с начала эпидемии – 14 710.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 9 травня.

Читайте також Жоден не звільнився, – український лікар розповів про зарплати колег в Італії під час епідемії

За останню добу інфікування COVID-19 підтвердили у 515 осіб, з них – 49 дітей і 96 медпрацівників.

198 людей були госпіталізовані за минулу добу. На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків. Всього з початку епідемії померло 376 осіб, більшість з яких мали супутні захворювання.

Найбільше випадків інфікування за останню добу підтвердили у Чернівецькій області, Харківській області і у місті Київ.

З позитивних новин – 203 людей одужали. Всього є 2909 пацієнтів, яким вдалося побороти вірус.

Новина доповнюється...

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.