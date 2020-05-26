В Украине подтвердили 21 584 случая заражения COVID-19: за сутки количество возросло
По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
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Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человека, из них выздоровели 7 575, летальных случаев — 644.
В целом в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР. Добавим, что среди количества больных – 1 581 ребенок и 4 183 медика.
На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников. В общем нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 пациентов, в том числе один ребенок и 22 медика.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 26 мая:
- Винницкая область — 910 случаев;
- Волынская область — 805 случаев;
- Днепропетровская область — 895 случаев;
- Донецкая область — 155 случаев;
- Житомирская область — 647 случаев;
- Закарпатская область – 1092 случая;
- Запорожская область — 416 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1306 случаев;
- Кировоградская область – 482 случая;
- г. Киев — 2710 случаев;
- Киевская область – 1458 случаев;
- Львовская область — 1405 случаев;
- Луганская область — 44 случая;
- Николаевская область — 281 случай;
- Одесская область — 842 случая;
- Полтавская область — 267 случаев;
- Ровненская область — 1475 случаев;
- Сумская область — 166 случаев;
- Тернопольская область – 1124 случая;
- Харьковская область — 930 случаев;
- Херсонская область — 177 случаев;
- Хмельницкая область — 370 случаев;
- Черновицкая область — 3101 случай;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черниговская область — 134 случая.
В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.