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В Украине подтвердили 21 584 случая заражения COVID-19: за сутки количество возросло

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В Украине подтвердили 21 584 случая заражения COVID-19
В Украине подтвердили 21 584 случая заражения COVID-19 / Getty Images

По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человека, из них выздоровели 7 575, летальных случаев — 644.

В целом в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР. Добавим, что среди количества больных – 1 581 ребенок и 4 183 медика.

На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников. В общем нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 пациентов, в том числе один ребенок и 22 медика.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 26 мая:

  • Винницкая область — 910 случаев;
  • Волынская область — 805 случаев;
  • Днепропетровская область — 895 случаев;
  • Донецкая область — 155 случаев;
  • Житомирская область — 647 случаев;
  • Закарпатская область – 1092 случая;
  • Запорожская область — 416 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1306 случаев;
  • Кировоградская область – 482 случая;
  • г. Киев — 2710 случаев;
  • Киевская область – 1458 случаев;
  • Львовская область — 1405 случаев;
  • Луганская область — 44 случая;
  • Николаевская область — 281 случай;
  • Одесская область — 842 случая;
  • Полтавская область — 267 случаев;
  • Ровненская область — 1475 случаев;
  • Сумская область — 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1124 случая;
  • Харьковская область — 930 случаев;
  • Херсонская область — 177 случаев;
  • Хмельницкая область — 370 случаев;
  • Черновицкая область — 3101 случай;
  • Черкасская область – 392 случая;
  • Черниговская область — 134 случая.

В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Новости Украины
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