В Украине подтвердили 21 584 случая заражения COVID-19: за сутки количество возросло

По состоянию на 26 мая в Украине обнаружили 339 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Всего за все время пандемии в Украине заболели 21 584 человека, из них выздоровели 7 575, летальных случаев — 644.

В целом в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР. Добавим, что среди количества больных – 1 581 ребенок и 4 183 медика.

На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1 318 детей и 3 405 медработников. В общем нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 пациентов, в том числе один ребенок и 22 медика.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 26 мая:

Винницкая область — 910 случаев;

Волынская область — 805 случаев;

Днепропетровская область — 895 случаев;

Донецкая область — 155 случаев;

Житомирская область — 647 случаев;

Закарпатская область – 1092 случая;

Запорожская область — 416 случаев;

Ивано-Франковская область — 1306 случаев;

Кировоградская область – 482 случая;

г. Киев — 2710 случаев;

Киевская область – 1458 случаев;

Львовская область — 1405 случаев;

Луганская область — 44 случая;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 842 случая;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровненская область — 1475 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область – 1124 случая;

Харьковская область — 930 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 370 случаев;

Черновицкая область — 3101 случай;

Черкасская область – 392 случая;

Черниговская область — 134 случая.

В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.