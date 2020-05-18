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В Украине в половине случаев COVID-19 не могут найти источник инфицирования

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Источник инфицирования коронавируса
Источник инфицирования коронавируса / unsplash.com

В Украине в половине случаев заражения коронавирусом не смогли установить источник инфицирования.

Об этом заявил глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

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50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен, около 30% – это тесный контакт с подтвержденным случаем и 8% – там, где был факт путешествия,
– рассказал он.

По словам главы ЦОС, в случаях, когда не могут установить источник COVID-19, больной человек не помнит, с кем он контактировал, или же он был в местах массового скопления людей, где могли находиться больные.

Кузин добавил, что также трудно установить источник инфицирования, когда у человека было много контактов с другими людьми, например по работе.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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