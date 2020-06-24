Украинцы нарушают карантинные ограничения и не следуют советам Минздрава в период пандемии. Это влияет на большой рост количества больных COVID-19. Кроме того, в Украине значительно выросло количество людей с пневмонией.

Это результат легкомыслия граждан, убежден министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил об этом во время своего традиционного брифинга, передает 24 канал.

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"Соблюдение социальной дистанции, масочный режим – это те правила, которые украинцы упорно не хотят соблюдать. Результат COVID-19 показывает очень быстро. У нас растет не только количество инфицированных, но и количество людей, которые госпитализируются, ежедневно", – подчеркнул он.

По словам министра, за предыдущие сутки количество новых людей, протестированных из-за пневмонии, составляет 958 человек. Таких цифр раньше еще не было.

Количество людей с пневмонией в Украине резко растет. Это результат нашей легкомысленности и отношения к ситуации,

– считает Степанов.

Глава Минздрава также рассказал: когда Украина выходила на смягчение карантина, то в правительстве искали баланс и нашли его.

"Говорится о балансе между жизнью страны, запуском экономики и правилами, которые не дадут нам резкого увеличения заболеваемости в государстве. Если одна из составляющих баланса нарушается, то нарушается весь баланс, и мы получаем то, что есть сейчас", – объяснил он.

Степанов добавил: из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации сейчас Минздрав тщательно работает над развертыванием второй волны больниц, которые будут принимать больных коронавирусом людей.

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