В Украине разрешили лечить коронавирус незарегистрированными препаратами: постановление Рады
В Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года. Прежде всего, речь идет о случаях, когда только новый препарат может спасти жизнь пациента. Кроме того, сроки клинических испытаний препаратов для лечения коронавируса существенно сократили.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3636 за основу и в целом. За документ проголосовали 311 нардепов, сообщает 24 канал.
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Решение продлевает до 1 января 2021 года срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.
Какова суть закона?
Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран – членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.
Прежде всего, речь идет о случаях, когда только новый препарат может спасти жизнь пациента.
Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19.
Сроки клинических испытаний сократили
Закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.
Но данный документ действовал только до 1 июля 2020 года. Теперь же он будет действовать до 1 января 2021 года.