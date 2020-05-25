В Украине создадут трехмесячный запас лекарств против COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил сформировать в больницах первой волны запас средств индивидуальной защиты из расчета на три месяца.

Этот вопрос обсудили и согласовали на совещании медицинских закупок, связанных с предотвращением распространения COVID-19, передает Правительственный портал.

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Денис Шмыгаль “Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Хотим сейчас сформировать такой запас в больницах первой волны”.

По его словам, товары украинского производства должны быть приоритетом в госзакупках. Но также дано поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что выделили около 3 миллиардов гривен на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования, и тому подобное.

"Во вторник начинается процедура закупки с использованием системы "ProZorro", но по сокращенной процедуре", – заявил министр.