В Украине создадут трехмесячный запас лекарств против COVID-19
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил сформировать в больницах первой волны запас средств индивидуальной защиты из расчета на три месяца.
Этот вопрос обсудили и согласовали на совещании медицинских закупок, связанных с предотвращением распространения COVID-19, передает Правительственный портал.
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По его словам, товары украинского производства должны быть приоритетом в госзакупках. Но также дано поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что выделили около 3 миллиардов гривен на закупку средств индивидуальной защиты, лабораторного оборудования, и тому подобное.
"Во вторник начинается процедура закупки с использованием системы "ProZorro", но по сокращенной процедуре", – заявил министр.