В Украине стало больше больных коронавирусом в связи со смягчениями карантина. Количество больных начало расти после снятия части ограничений 12 мая.

Что говорят в Минздраве

"Если мы увидим тренды роста (заболеваемости коронавирусом – 24 канал), эти тренды четко прослеживаются со смягчением карантина на территории нашего государства", – сказал 18 июня на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Когда начали смягчать карантин

"Первый этап смягчения был 12 мая. После этого мы говорили о втором, третьем, четвертом этапах. 25 мая открылся метрополитен и детские сады. 22 (мая – 24 канал) – второй этап – общественный транспорт", – напомнил Ляшко.

Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней. Но наибольшее количество случаев регистрируется в инкубационном периоде на 5 – 7 день, отметил главный санитарный врач.

Мы четко видим тренды того, что после того, как Украина начала смягчать карантин, перешла на стратегию сдерживания, у нас начался рост количества случаев,

– отметил Ляшко и продемонстрировал соответствующую карту.

Карта роста случаев коронавируса и смягчения карантина в Украине / Скриншот из видео

За сутки 17 июня в Украине зафиксировали 829 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 34 063 случая.

Заметим, что карантин в Украине продлили до 31 июля. Этому способствовало стабильное увеличение больных коронавирусом и то, что многие воспринимают ослабление карантинных мероприятий, как полную отмену ограничений.



Карантин в Украине продлили до 31 июля: что могут запретить / Инфографика 24 канала