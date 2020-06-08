В Украине уже 27 462 случая коронавируса COVID-19
От вчера в Украине зарегистрировали еще 463 случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 8 июня в стране зарегистрированы 27 462 больных COVID-19.
В Украине коронавирус чаще диагностируют у женщин, сообщает Центр общественного здоровья.
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От начала пандемии в Украине зарегистрировали 27 462 больных коронавирусом. К сожалению, 797 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Зато 12 195 человек выздоровели и могут вернуться к привычной жизни.
От вчера коронавирус обнаружили у 463 человек. Больше всего заболевших зарегистрировали в Киеве, Закарпатской и Черновицкой областях.
COVID-19 в Украине по состоянию на 8 июня:
- Винницкая область – 1 150;
- Волынская область – 1 079;
- Днепропетровская область – 971;
- Донецкая область – 231;
- Житомирская область – 897;
- Закарпатская область – 1 386;
- Запорожская область – 496;
- Ивано-Франковская область – 1 582;
- Кировоградская область – 559;
- Киев – 3 490;
- Киевская область – 1 812;
- Львовская область – 2 162;
- Луганская область – 54;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 1 002;
- Полтавская область – 274;
- Ровненская область – 2 071;
- Сумская область – 193;
- Тернопольская область – 1 294;
- Харьковская область – 1 287;
- Херсонская область – 179;
- Хмельницкая область – 518;
- Черновицкая область – 3 698;
- Черкасская область – 469;
- Черниговская область – 299.
Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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