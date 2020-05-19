В Украине введут индивидуальную медицинскую лиценцию: что это значит
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине должна быть индивидуальная лицензия на осуществление медпрактики. В Минздраве подчеркнули, что процедура лицензирования будет простой и "страшилок" по этому вопросу придумывать не стоит.
Об этом глава Минздрава заявил в интервью Интерфакс-Украина.
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По словам Степанова, индивидуальная медицинская лицензия в Украине должна быть дополнительным фактором повышения качества медицинской помощи и медуслуги.
При этом Степанов подчеркнул, что процедура лицензирования должна быть простой.
Что предусматривает индивидуальное лицензирование
Поскольку Минздрав инициирует введение процедуры профессионального лицензирования врачей (также известного как индивидуальная лицензия врача), созвучность с уже имеющейся лицензией на медицинскую практику порождает определенные недоразумения.
Стоит понимать, что лицензия на профессиональную врачебную деятельность не отменяет лицензию на медицинскую практику.
Индивидуальная лицензия должна заменить сертификаты врачей-специалистов и удостоверения о присвоении квалификационных категорий.
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