В Украине введут индивидуальную медицинскую лиценцию: что это значит

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине должна быть индивидуальная лицензия на осуществление медпрактики. В Минздраве подчеркнули, что процедура лицензирования будет простой и "страшилок" по этому вопросу придумывать не стоит.

Об этом глава Минздрава заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам Степанова, индивидуальная медицинская лицензия в Украине должна быть дополнительным фактором повышения качества медицинской помощи и медуслуги.

При этом Степанов подчеркнул, что процедура лицензирования должна быть простой.

Максим Степанов “Без индивидуальной лицензии невозможно введение основ медицинского страхования. Когда мы говорим о лицензировании, мы не должны рисовать себе страшилку. Как только государство выдало врачу диплом и сертификат об окончании интернатуры, то он уже лицензирован”

Что предусматривает индивидуальное лицензирование

Поскольку Минздрав инициирует введение процедуры профессионального лицензирования врачей (также известного как индивидуальная лицензия врача), созвучность с уже имеющейся лицензией на медицинскую практику порождает определенные недоразумения.

Стоит понимать, что лицензия на профессиональную врачебную деятельность не отменяет лицензию на медицинскую практику.

Индивидуальная лицензия должна заменить сертификаты врачей-специалистов и удостоверения о присвоении квалификационных категорий.

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