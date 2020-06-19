В Украине увеличивается оплата лечения острого инфаркта миокарда с 16 тысяч гривен до 30 тысяч гривен за один пролеченный случай.

Также Кабмин выделил большую сумму на лечение инсульта: вместо 19 тысяч гривен 26 тысяч гривен. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 19 июня, пишет Здоровье 24.

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Также на заседании правительства сообщили об увеличении зарплаты медикам. Кабмин добавляет в 2020 году на оплату их работы 8 миллиардов гривен.

Кроме того, был дополнительн выделен 141 миллион гривен для выплат медикам, которые борются с коронавирусом COVID-19.

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