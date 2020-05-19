В Украине обнаружили 18 876 случаев коронавируса: за сутки выздоровели 356 пациентов

В Украине обнаружили 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных COVID-19 достигает 18 тысяч 876.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге, пишет Здоровье 24.

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За прошедшие сутки подтверждено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди больных – 24 ребенка и 46 медработников. Наибольшее количество инфицированных было обнаружено в городе Киеве (+38), Львовской области (+32), Черновицкой области (+29), Харьковской области (+27).

Отметим, что всего с начала эпидемии в Украине заболели 3 969 медиков.

За сутки выздоровели 356 пациентов. Общее количество тех, кому удалось побороть болезнь, достигает 5 632.

К сожалению, зафиксировано 15 новых летальных случаев. С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 548 человек.

Сколько больных в областях Украины

Винницкая область — 751 случай;

Волынская область — 635 случаев;

Днепропетровская область — 843 случая;

Донецкая область — 131 случай;

Житомирская область — 573 случая;

Закарпатская область — 911 случаев;

Запорожская область — 385 случаев;

Ивано-Франковская область — 1235 случаев;

Кировоградская область — 445 случаев;

г. Киев — 2359 случаев;

Киевская область — 1245 случаев;

Львовская область — 1098 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 263 случая;

Одесская область — 784 случая;

Полтавская область — 264 случая;

Ровненская область — 1188 случаев;

Сумская область — 164 случая;

Тернопольская область — 1081 случай;

Харьковская область — 816 случаев;

Херсонская область — 168 случаев;

Хмельницкая область — 267 случаев;

Черновицкая область — 2742 случая;

Черкасская область — 376 случаев;

Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19.

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