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В Украине обнаружили 18 876 случаев коронавируса: за сутки выздоровели 356 пациентов

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Количество больных украинцев коронавирусом
Количество больных украинцев коронавирусом / Getty Images

В Украине обнаружили 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных COVID-19 достигает 18 тысяч 876.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге, пишет Здоровье 24.

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За прошедшие сутки подтверждено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди больных – 24 ребенка и 46 медработников. Наибольшее количество инфицированных было обнаружено в городе Киеве (+38), Львовской области (+32), Черновицкой области (+29), Харьковской области (+27).

Отметим, что всего с начала эпидемии в Украине заболели 3 969 медиков.

За сутки выздоровели 356 пациентов. Общее количество тех, кому удалось побороть болезнь, достигает 5 632.

К сожалению, зафиксировано 15 новых летальных случаев. С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 548 человек.

Сколько больных в областях Украины

  • Винницкая область — 751 случай;
  • Волынская область — 635 случаев;
  • Днепропетровская область — 843 случая;
  • Донецкая область — 131 случай;
  • Житомирская область — 573 случая;
  • Закарпатская область — 911 случаев;
  • Запорожская область — 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1235 случаев;
  • Кировоградская область — 445 случаев;
  • г. Киев — 2359 случаев;
  • Киевская область — 1245 случаев;
  • Львовская область — 1098 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 263 случая;
  • Одесская область — 784 случая;
  • Полтавская область — 264 случая;
  • Ровненская область — 1188 случаев;
  • Сумская область — 164 случая;
  • Тернопольская область — 1081 случай;
  • Харьковская область — 816 случаев;
  • Херсонская область — 168 случаев;
  • Хмельницкая область — 267 случаев;
  • Черновицкая область — 2742 случая;
  • Черкасская область — 376 случаев;
  • Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь
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