В Украине обнаружили 18 876 случаев коронавируса: за сутки выздоровели 356 пациентов
В Украине обнаружили 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных COVID-19 достигает 18 тысяч 876.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге, пишет Здоровье 24.
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За прошедшие сутки подтверждено 260 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди больных – 24 ребенка и 46 медработников. Наибольшее количество инфицированных было обнаружено в городе Киеве (+38), Львовской области (+32), Черновицкой области (+29), Харьковской области (+27).
Отметим, что всего с начала эпидемии в Украине заболели 3 969 медиков.
За сутки выздоровели 356 пациентов. Общее количество тех, кому удалось побороть болезнь, достигает 5 632.
К сожалению, зафиксировано 15 новых летальных случаев. С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 548 человек.
Сколько больных в областях Украины
- Винницкая область — 751 случай;
- Волынская область — 635 случаев;
- Днепропетровская область — 843 случая;
- Донецкая область — 131 случай;
- Житомирская область — 573 случая;
- Закарпатская область — 911 случаев;
- Запорожская область — 385 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1235 случаев;
- Кировоградская область — 445 случаев;
- г. Киев — 2359 случаев;
- Киевская область — 1245 случаев;
- Львовская область — 1098 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Николаевская область — 263 случая;
- Одесская область — 784 случая;
- Полтавская область — 264 случая;
- Ровненская область — 1188 случаев;
- Сумская область — 164 случая;
- Тернопольская область — 1081 случай;
- Харьковская область — 816 случаев;
- Херсонская область — 168 случаев;
- Хмельницкая область — 267 случаев;
- Черновицкая область — 2742 случая;
- Черкасская область — 376 случаев;
- Черниговская область — 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 19 мая 2020 года в Центр поступило 945 сообщений о подозрении на COVID-19.
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