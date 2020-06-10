В Украине снова возросло количество людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию – за минувшие сутки заболели 525 украинцев. Таким образом общее количество больных COVID-19 составляет 28 381.

К сожалению, сегодня 10 июня в Украине зафиксировали рекорд по количеству летальных случаев в сутки. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, пишет 24 канал.

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В целом за все время пандемии в Украине заболел 28 381 человек, из них 12 769 выздоровели, умерли – 833.

Количество больных коронавирусом в областях по состоянию на 10 июня:

Винницкая область – 1 192 случая;

Волынская область – 1 214 случаев;

Днепропетровская область – 971 случай;

Донецкая область – 246 случаев;

Житомирская область – 973 случая;

Закарпатская область – 1 448 случаев;

Запорожская область – 502 случая;

Ивано-Франковская область – 1 622 случая;

Кировоградская область – 562 случая;

г. Киев – 3 580 случаев;

Киевская область – 1 865 случаев;

Львовская область – 2 289 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 309 случаев;

Одесская область – 1 028 случаев;

Полтавская область – 276 случаев;

Ровненская область – 2 122 случая;

Сумская область – 198 случаев;

Тернопольская область – 1 313 случаев;

Харьковская область – 1 338 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 520 случаев;

Черновицкая область – 3 757 случаев;

Черкасская область – 501 случай;

Черниговская область – 320 случаев.

Внимание! Количество новых случаев заболевания резко возросло потому что увеличилось количество проведенных тестирований. Так, в частности, 9 июня методом ПЦР протестировали 6 359 украинцев, 10 июня – 14 210 украинцев.

В общем с начала эпидемии COVID-19 украинские лаборатории исследовали 445 940 образцов методом ПЦР и 52 012 образцов методом ИФА.

Состояние больных COVID-19

В общем заболели 2 073 ребенка и 5 184 медика. На амбулаторном лечении находились 20 025 пациентов, из них 1 741 ребенок и 4 198 медработников. В госпитализации нуждались 8 356 человек, из них 332 ребенка и 986 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 306 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Среди людей, которые выздоровели, – 2 981 медработник и 922 ребенка.