В Украине за сутки зарегистрировали 325 случаев COVID-19: количество зараженных в стране –18 616

Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных по состоянию на 09:00 18 мая составляет 18 616.

О количестве новых случаев заражения COVID-19 в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

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На протяжении прошедших суток болезнь обнаружили у 325 человек, в результате чего общее количество инфицированных в Украине возросло до 18 616.

К сожалению, от осложнений, вызванных болезнью, умер еще 21 человек. Количество летальных случаев вследствие болезни составляет 535.

Со вчерашнего дня повторный ПЦР-анализ показал отрицательный результат у 160 человек, что означает, что эти пациенты полностью выздоровели. С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели уже 5 275 человек.

В течение дня больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской, Ровненской областях и в Киеве. Впрочем, эпидемиологическая ситуация по прежнему остается сложной именно в Черновицкой области и в столице.

COVID-19 по областям Украины состоянием на 18 мая:

Черновицкая область – 2 713;

Киев – 2 321;

Киевская область – 1 224;

Ивано-Франковская область – 1 221;

Ровненская область – 1 167;

Тернопольская область – 1 081;

Львовская область – 1 066;

Закарпатская область – 901;

Днепропетровская область – 843;

Харьковская область – 789;

Одесская область – 764;

Винницкая область – 733;

Волынская область – 625;

Житомирская область – 564;

Кировоградская область – 445;

Запорожская область – 382;

Черкасская область – 372;

Хмельницкая область – 267;

Полтавская область – 264;

Николаевская область – 262;

Херсонская область – 168;

Сумская область – 163;

Донецкая область – 131;

Черниговская область – 108;

Луганская область – 42.

Обратите внимание! Эта статистика без учета данных со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

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