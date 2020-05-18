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В Украине за сутки зарегистрировали 325 случаев COVID-19: количество зараженных в стране –18 616

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Коронавирус в Украине по состоянию на 18 мая
Коронавирус в Украине по состоянию на 18 мая / 24 канал

Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных по состоянию на 09:00 18 мая составляет 18 616.

О количестве новых случаев заражения COVID-19 в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

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На протяжении прошедших суток болезнь обнаружили у 325 человек, в результате чего общее количество инфицированных в Украине возросло до 18 616.

К сожалению, от осложнений, вызванных болезнью, умер еще 21 человек. Количество летальных случаев вследствие болезни составляет 535.

Со вчерашнего дня повторный ПЦР-анализ показал отрицательный результат у 160 человек, что означает, что эти пациенты полностью выздоровели. С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели уже 5 275 человек.

В течение дня больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской, Ровненской областях и в Киеве. Впрочем, эпидемиологическая ситуация по прежнему остается сложной именно в Черновицкой области и в столице.

COVID-19 по областям Украины состоянием на 18 мая:

  • Черновицкая область – 2 713;
  • Киев – 2 321;
  • Киевская область – 1 224;
  • Ивано-Франковская область – 1 221;
  • Ровненская область – 1 167;
  • Тернопольская область – 1 081;
  • Львовская область – 1 066;
  • Закарпатская область – 901;
  • Днепропетровская область – 843;
  • Харьковская область – 789;
  • Одесская область – 764;
  • Винницкая область – 733;
  • Волынская область – 625;
  • Житомирская область – 564;
  • Кировоградская область – 445;
  • Запорожская область – 382;
  • Черкасская область – 372;
  • Хмельницкая область – 267;
  • Полтавская область – 264;
  • Николаевская область – 262;
  • Херсонская область – 168;
  • Сумская область – 163;
  • Донецкая область – 131;
  • Черниговская область – 108;
  • Луганская область – 42.

Обратите внимание! Эта статистика без учета данных со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Статистика Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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