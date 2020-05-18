В Украине за сутки зарегистрировали 325 случаев COVID-19: количество зараженных в стране –18 616
Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных по состоянию на 09:00 18 мая составляет 18 616.
О количестве новых случаев заражения COVID-19 в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.
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На протяжении прошедших суток болезнь обнаружили у 325 человек, в результате чего общее количество инфицированных в Украине возросло до 18 616.
К сожалению, от осложнений, вызванных болезнью, умер еще 21 человек. Количество летальных случаев вследствие болезни составляет 535.
Со вчерашнего дня повторный ПЦР-анализ показал отрицательный результат у 160 человек, что означает, что эти пациенты полностью выздоровели. С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели уже 5 275 человек.
В течение дня больше всего новых случаев заражения зафиксировано во Львовской, Ровненской областях и в Киеве. Впрочем, эпидемиологическая ситуация по прежнему остается сложной именно в Черновицкой области и в столице.
COVID-19 по областям Украины состоянием на 18 мая:
- Черновицкая область – 2 713;
- Киев – 2 321;
- Киевская область – 1 224;
- Ивано-Франковская область – 1 221;
- Ровненская область – 1 167;
- Тернопольская область – 1 081;
- Львовская область – 1 066;
- Закарпатская область – 901;
- Днепропетровская область – 843;
- Харьковская область – 789;
- Одесская область – 764;
- Винницкая область – 733;
- Волынская область – 625;
- Житомирская область – 564;
- Кировоградская область – 445;
- Запорожская область – 382;
- Черкасская область – 372;
- Хмельницкая область – 267;
- Полтавская область – 264;
- Николаевская область – 262;
- Херсонская область – 168;
- Сумская область – 163;
- Донецкая область – 131;
- Черниговская область – 108;
- Луганская область – 42.
Обратите внимание! Эта статистика без учета данных со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.
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