В Украине зафиксировали 15 232 случая коронавирус COVID-19

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 522 граждан Украины. Следовательно, по состоянию на 10 мая 09:00 в Украине зарегистрировали 15 тысяч 232 случая заражения коронавирусной инфекцией.

О новых случаях заражения сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Стоит знать Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

С начала 2020 года на территории Украины коронавирус обнаружили у 15 232 человек. Из них 3 060 пациентов уже выздоровели, повторный ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

К сожалению, 391 человек умер от осложнений, вызванных болезнью.

В течение последних четырех дней в Украине фиксируют более 500 случаев заражения в сутки – сейчас зарегистрировано 522 новых случая.

Со вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных выявили в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Это единственные регионы, в которых общее количество пациентов с COVID-19 превысило тысячу.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 10 мая:

Черновицкая область – 2 268;

город Киев – 1 805;

Ивано-Франковская область – 1 116;

Тернопольская область – 999;

Киевская область – 972;

Ровненская область – 926;

Львовская область – 753;

Днепропетровская область – 704;

Закарпатская область – 695;

Одесская область – 636;

Харьковская область – 572;

Винницкая область – 544;

Житомирская область – 517;

Волынская область – 470;

Кировоградская область – 416;

Черкасская область – 341;

Запорожская область – 328;

Полтавская область – 246;

Николаевская область – 221;

Хмельницкая область – 175;

Херсонская область – 159;

Сумская область – 154;

Донецкая область – 100;

Черниговская область – 73;

Луганская область – 42.

Обратите внимание! Это статистика без учета данных со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Новость дополняется…



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье