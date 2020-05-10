В Украине зафиксировали 15 232 случая коронавирус COVID-19
За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 522 граждан Украины. Следовательно, по состоянию на 10 мая 09:00 в Украине зарегистрировали 15 тысяч 232 случая заражения коронавирусной инфекцией.
О новых случаях заражения сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.
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С начала 2020 года на территории Украины коронавирус обнаружили у 15 232 человек. Из них 3 060 пациентов уже выздоровели, повторный ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.
К сожалению, 391 человек умер от осложнений, вызванных болезнью.
В течение последних четырех дней в Украине фиксируют более 500 случаев заражения в сутки – сейчас зарегистрировано 522 новых случая.
Со вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных выявили в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Это единственные регионы, в которых общее количество пациентов с COVID-19 превысило тысячу.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 10 мая:
- Черновицкая область – 2 268;
- город Киев – 1 805;
- Ивано-Франковская область – 1 116;
- Тернопольская область – 999;
- Киевская область – 972;
- Ровненская область – 926;
- Львовская область – 753;
- Днепропетровская область – 704;
- Закарпатская область – 695;
- Одесская область – 636;
- Харьковская область – 572;
- Винницкая область – 544;
- Житомирская область – 517;
- Волынская область – 470;
- Кировоградская область – 416;
- Черкасская область – 341;
- Запорожская область – 328;
- Полтавская область – 246;
- Николаевская область – 221;
- Хмельницкая область – 175;
- Херсонская область – 159;
- Сумская область – 154;
- Донецкая область – 100;
- Черниговская область – 73;
- Луганская область – 42.
Обратите внимание! Это статистика без учета данных со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.
Новость дополняется…
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