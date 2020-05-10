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В Украине зафиксировали 15 232 случая коронавирус COVID-19

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Коронавирус в Украине по состоянию на 10 мая
Коронавирус в Украине по состоянию на 10 мая / pixabay.com

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 522 граждан Украины. Следовательно, по состоянию на 10 мая 09:00 в Украине зарегистрировали 15 тысяч 232 случая заражения коронавирусной инфекцией.

О новых случаях заражения сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

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С начала 2020 года на территории Украины коронавирус обнаружили у 15 232 человек. Из них 3 060 пациентов уже выздоровели, повторный ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

К сожалению, 391 человек умер от осложнений, вызванных болезнью.

В течение последних четырех дней в Украине фиксируют более 500 случаев заражения в сутки – сейчас зарегистрировано 522 новых случая.

Со вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных выявили в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Это единственные регионы, в которых общее количество пациентов с COVID-19 превысило тысячу.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 10 мая:

  • Черновицкая область – 2 268;
  • город Киев – 1 805;
  • Ивано-Франковская область – 1 116;
  • Тернопольская область – 999;
  • Киевская область – 972;
  • Ровненская область – 926;
  • Львовская область – 753;
  • Днепропетровская область – 704;
  • Закарпатская область – 695;
  • Одесская область – 636;
  • Харьковская область – 572;
  • Винницкая область – 544;
  • Житомирская область – 517;
  • Волынская область – 470;
  • Кировоградская область – 416;
  • Черкасская область – 341;
  • Запорожская область – 328;
  • Полтавская область – 246;
  • Николаевская область – 221;
  • Хмельницкая область – 175;
  • Херсонская область – 159;
  • Сумская область – 154;
  • Донецкая область – 100;
  • Черниговская область – 73;
  • Луганская область – 42.

Обратите внимание! Это статистика без учета данных со временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Статистика
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