В Украине зафиксировали случай малярии

В Харькове в 20-летнего иностранного студента обнаружили малярию. Он приехал в Украину в начале сентября 2019 года.

В Украине зарегистрировали завозной случай малярии, студент приехал в страну 3 сентября прошлого года, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Известно, что первые симптомы болезни появились у молодого человека 9 мая. У него были слабость, повышенная температура тела и боль в горле. Впрочем, за медицинской помощью студент обратился только через 15 числа.

Проведя лабораторное исследование, эпидемиологи обнаружили у молодого человека возбудители малярии P.vivax и P.оvale. Эти штаммы малярии могут бессимптомно жить в организме человека до трех лет.

В ЦОС заверили, что малярийный сезон в Харькове не начался, ведь в Украине отсутствует генерация малярийных комаров.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологическое обследования. В связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался,

– говорится в сообщении.