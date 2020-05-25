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В Украине зарегистрировали 21 245 больных коронавирусом COVID-19

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Коронавирус в Украине по состоянию на 25 мая
Коронавирус в Украине по состоянию на 25 мая / apnews.com

Вчера на территории Украины коронавирус обнаружили у 259 граждан. Следовательно, по состоянию на 25 мая 09:00 в Украине зафиксировали 21 245 случаев заражения COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации в стране сообщает система мониторинга распространения COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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Вчера в Украине зарегистрировали 259 случаев заражения коронавирусом – это наименьшее количество от 10 апреля.

С начала пандемии коронавирус в стране зарегистрировали у 21 245 больных COVID-19, 13 388 из которых остаются активными.

За прошедшие сутки повторный ПЦР-анализ не выявил инфекцию еще у 126 пациентов. Вследствие этого общее количество тех, кто выздоровели – 7 234.

К сожалению, в течение прошлого дня в результате COVID-19 умерли еще 6 человек. В целом в Украине зарегистрировали 623 летальных случая, связанных с коронавирусом.

Новость дополняется...

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Статистика Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье
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