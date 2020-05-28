В Украине зарегистрировали 22 382 случая коронавируса COVID-19
Со вчерашнего дня на территории страны коронавирус подтвердили еще у 477 человек. Следовательно, по состоянию на 09:00 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 случая заражения COVID-19.
О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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