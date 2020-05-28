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В Украине зарегистрировали 22 382 случая коронавируса COVID-19

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Коронавирус в Украине по состоянию на 28 мая
Коронавирус в Украине по состоянию на 28 мая / apnews.com

Со вчерашнего дня на территории страны коронавирус подтвердили еще у 477 человек. Следовательно, по состоянию на 09:00 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 случая заражения COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины СНБО Статистика
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