В Украине зарегистрировали более 19 706 случаев коронавируса COVID-19
За прошедшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 08:30 21 мая в Украине зарегистрировано 19 706 больных COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Украине во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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