В Украине зарегистрировали более 19 706 случаев коронавируса COVID-19

За прошедшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 08:30 21 мая в Украине зарегистрировано 19 706 больных COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Украине во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Актуально Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста Новость дополняется…