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В Украине зарегистрировали более 19 706 случаев коронавируса COVID-19

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В Украине зарегистрировали более 19 706 случаев коронавируса COVID-19
/ AP

За прошедшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 08:30 21 мая в Украине зарегистрировано 19 706 больных COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Украине во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Инфекция Больница Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Статистика Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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