Украинец, который заболел коронавирусом, узнал о диагнозе в свой день рождения

Украинец, который заразился коронавирусом в Италии, узнал о своем диагнозе в день рождения. 3 марта ему исполнилось 39 лет.

Об этом сообщает ТСН.

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Известно, что мужчина вместе с женой путешествовали в Италии. Полетели туда из Румынии, а из Украины и обратно ехали машиной. Его жена на данный момент здорова и самоизольована в собственном жилье.

Она уверяет, что не понимает, как мужчина мог заболеть.

Я с ним разговаривала сегодня в два часа дня, была температура 38. В пятницу вечером, 28 февраля у него появились первые симптомы – температура до 38,4 и не могли сбить. Мы в Италии ни с кем так не контактировали, особенно ни с кем не общались. Мы путешествовали и ходили двое, пытались не находиться в местах большого скопления людей, кроме аэропорта,

– рассказала жена больного.

В Украине обнаружили коронавирус

3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии вместе с семьей.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.



Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

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