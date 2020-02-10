Украинец объяснил, почему не хочет эвакуироваться из эпицентра коронавируса

Примерно половина украинцев отказались возвращаться на родину из Китая – эпицентра коронавируса. Среди них и запорожский блогер Владислав Шкроботько, который живет в 400 километрах от Уханя.

Свое решение он прокомментировал в прямом эфире 24 канала.

Обратите внимание! Как живут люди в Ухане: впечатляющий фоторепортаж из изолированного города

Шкроботько отметил, что пока не готов возвращаться на родину и считает, что безопаснее находиться в городе Наньян, в котором он живет. Ведь он не знает, какую медицинскую помощь сможет оказать Украина, если вдруг он заразится где-то в дороге.

Расстояние от города Наньян до Уханя: смотрите карту

Отметим, что уже более двух недель город Ухань, из которого распространился вирус, закрыт. Въезд и выезд оттуда запрещен, покинуть его удается только гражданам других стран, которых эвакуируют. По состоянию на 29 января в Китае закрыли 16 городов из-за смертельной пневмонии.

Возможно, врачи в Украине уже узнали немало о коронавирусе 2019-nCoV. Но учитывая то, что распространился он именно из Китая, местные врачи компетентнее в борьбе с ним и смогут оказать больше помощи,

– считает блогер.

Кроме этого, на его решение остаться в Китае отразился и информация о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает в Украину из провинции Хубэй. "Я здоров, поэтому не очень бы этого хотелось", – пояснил Шкроботько.

Интересно! Что будет с украинцами, эвакуированными из Уханя: комментарий заместителя Минздрава

Владислав также рассказал о ситуации на улицах в Китае: "Большинство магазинов закрыты, однако не все. Некоторые аптеки также работают. Люди понемногу выходят на улицы. Не в том количестве, как было до вспышки коронавируса, но все же выходят".



Что нужно знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

Последние данные о распространении коронавируса 2019-nCoV:

По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

Двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Dimond Princess, который находится на карантине у берегов Японии.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.