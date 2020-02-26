Украинец попал на обследование в Китае по подозрению в коронавирус
В Китае на медосмотр отправлены 163 пассажира самолета из Южной Кореи, среди которых один украинец, после того, как на борту обнаружили пять человек с высокой температурой.
Об этом сообщает издание Xinhua. Самолет китайской авиакомпании прибыл в Вэйхай во вторник, 25 февраля, из южнокорейского города Инчхон.
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163 пассажира рейса из Южной Кореи в город Вэйхай в китайский восточной провинции Шаньдун были отправлены на медосмотр после обнаружения у пяти из них высокой температуры.
Среди всех пассажиров 19 из них являются гражданами Южной Кореи, трое американцев, один украинец, а остальные – граждане КНР.
Пассажиры с температурой госпитализированы для определения диагноза и обсервации. Их национальность пока неизвестна.
Главное о готовности Украины к распространению коронавируса
- Все границы Украины проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих в Украину.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. До сих пор ни у одного прибывшего нет симптомов простуды.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Жители "Новых Санжар" 19-20 февраля устроили массовые протесты – люди перекрывали дороги, жгли шины, бросали в окна автобусов камни и устроили столкновения с полицией. Во время событий пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Чтобы успокоить настроения людей министр здравоохранения Зоряна Скалецкая тоже поселилась в обсервации.
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