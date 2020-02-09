Украинец заразился коронавирусом: первый подтвержденный случай

Украинец, который находится на круизном лайнере у берегов Японии, заразился коронавирусом 2019-nCoV.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусом, среди которых украинец, пишет AP.

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Среди пассажиров круизного судна Diamond Princess, который находится на карантине, уже подтвердили 70 случаев заражения китайским коронавирусом.

Болезнь обнаружили у одного украинца и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один больной – житель Гонконга с гражданством США. Все пятеро эвакуированы с судна и госпитализированы.

По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.

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По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.

Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру. От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

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Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала

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