Украинка, которая заболела коронавирусом в Италии, полностью выздоровела
Украинка, которая заразилась коронавирусом в итальянском городе Ломбардия, полностью выздоровела. Значит, ее уже выписали из больницы.
Об этом сообщает прессслужба МИД Украины в Твиттере.
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