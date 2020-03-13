Украинка, которая заболела коронавирусом в Италии, полностью выздоровела

Украинка, которая заразилась коронавирусом в итальянском городе Ломбардия, полностью выздоровела. Значит, ее уже выписали из больницы.

Об этом сообщает прессслужба МИД Украины в Твиттере. К теме Последние новости о коронавирусе в Украине: новое подозрение во Львове Новина доповнюється...