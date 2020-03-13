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Украинка, которая заболела коронавирусом в Италии, полностью выздоровела

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Украинка, которая заразилась коронавирусом в итальянском городе Ломбардия, полностью выздоровела. Значит, ее уже выписали из больницы.

Об этом сообщает прессслужба МИД Украины в Твиттере.

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Последние новости о коронавирусе в Украине: новое подозрение во Львове
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение МИД Украины
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