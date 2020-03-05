Украинка, которой отказали в эвакуации из Уханя из-за собаки, жалуется, что о ней забыли

Украинка Анастасия Зинченко, которой отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, жалуется: о ней все забыли. История лишь на какое-то время стала громкой, а сейчас ситуация даже ухудшилась.

В течение недели с девушкой с украинской стороны никто не контактировал. О своем состоянии и ожиданиях, которые так и не оправдались, Анастасия Зинченко написала в своем инстаграме.

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"Через 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина вводит запрет. Причина, которой является случай в Гонконге, – у собаки обнаружили подозрение на коронавирус. Почему только Украина ввела такой запрет", – жалуется девушка.

Объяснение: Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 2 марта ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Это решение касается всех животных, учитывая котов и собак.

Кроме того, украинка жалуется: с ней никто не контактирует и не занимается вопросом эвакуации из Китая.

Мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом погасла. Ни про эвакуацию ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина опять дотянула с эвакуацией до такого момента, когда появились уже новые проблемы,

– объясняет Зинченко.

Украинка говорит, что не знает, чего ей ждать дальше. На карантине в Ухане она находится с собакой Мишей с 20 января. Выходить на улицу нельзя, продукты у нее есть, а вот с питьевой водой – возникают трудности. Зинченко не считает себя виновной в том, что не захотела эвакуироваться из Китая без собаки. Она объясняет: не могла оставить в Ухане члена своей семьи.

"Я не виновата в том, что я – единственная отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, вынесла эту проблему на всеобщее обозрение. Те, у кого тоже есть домашние животные, понимают – они несут за них ответственность", – добавила Зинченко.

Что известно об отказе в эвакуации Зинченко?19 февраля девушка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали.



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