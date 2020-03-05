24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Украинка, которой отказали в эвакуации из Уханя из-за собаки, жалуется, что о ней забыли

- Читати новину українською

Украинка Анастасия Зинченко, которой отказали в эвакуации из китайского Уханя из-за того, что она хотела забрать с собой домашнего любимца, жалуется: о ней все забыли. История лишь на какое-то время стала громкой, а сейчас ситуация даже ухудшилась.

В течение недели с девушкой с украинской стороны никто не контактировал. О своем состоянии и ожиданиях, которые так и не оправдались, Анастасия Зинченко написала в своем инстаграме.

Ранее: Этот звонок изменил всю ситуацию, – украинка из Уханя о разговоре с Зеленским

"Через 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина вводит запрет. Причина, которой является случай в Гонконге, – у собаки обнаружили подозрение на коронавирус. Почему только Украина ввела такой запрет", – жалуется девушка.

Объяснение: Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 2 марта ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Это решение касается всех животных, учитывая котов и собак.

Кроме того, украинка жалуется: с ней никто не контактирует и не занимается вопросом эвакуации из Китая.

Мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом погасла. Ни про эвакуацию ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина опять дотянула с эвакуацией до такого момента, когда появились уже новые проблемы,
– объясняет Зинченко.

Украинка говорит, что не знает, чего ей ждать дальше. На карантине в Ухане она находится с собакой Мишей с 20 января. Выходить на улицу нельзя, продукты у нее есть, а вот с питьевой водой – возникают трудности. Зинченко не считает себя виновной в том, что не захотела эвакуироваться из Китая без собаки. Она объясняет: не могла оставить в Ухане члена своей семьи.

"Я не виновата в том, что я – единственная отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, вынесла эту проблему на всеобщее обозрение. Те, у кого тоже есть домашние животные, понимают – они несут за них ответственность", – добавила Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи.

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Что известно об отказе в эвакуации Зинченко?19 февраля девушка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах/ инфографика 24 канала

Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Мир животных Китай Коронавирус Covid-19 Лечение Новости политики Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук