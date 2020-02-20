Украинка не эвакуировалась из Китая, потому что не хотела стать объектом травли
Девушка не эвакуировалась из закрытого китайского города Ичан в Украину. Несмотря на коронавирус, там она чувствует себя в безопасности.
Украинка Кристина Раду рассказала, что не вернулась в Украину из-за того, что не хотела, чтобы ее травили, пишет Йод.
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Я хотела избежать травли, которая сейчас происходит в Украине. Просто я знаю людей, которые были здесь туристами и полетели домой, потому что у них не было денег оставаться здесь дольше. Сейчас они не могут находиться в родной стране из-за травли. Честно, я очень расстроена. На самом деле, слезы на глазах. Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те люди, которые прилетели – ничем не больны,
– поделилась Кристина.
По словам девушки, если бы она поехала к себе домой, то была бы единственным человеком, который бы вернулась из Китая. Украинка уверена, что дома бы ее травили и считали, что она больна.
Я чувствую панику, когда захожу в Фейсбук и получаю сообщение от украинцев. Абсолютно чужие люди пишут: "Ты умрешь. Ты заболеешь. Давай улетай оттуда быстрее". И я думаю: "Что у нас за менталитет? Как это неприятно". Но есть и много хороших пожеланий, слава Богу,
– добавила украинка.
Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", в Полтавскую область.
- Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
- На карантин пойдут не только эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, призошли еще и стычки с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
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