Украинка отметила 24-летие в обсервации в Новых Санжарах: фото

Уже в четверг, 5 марта, должна закончиться 14-дневная обсервация эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя. В течение этого времени в санатории в Новых Санжарах отметили два дня рождения.

Новые фото опубликовала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в фейсбуке.

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Скалецкая разместила фотографии, на которых эвакуированные из Уханя поздравляют украинку Ольгу с 24-летием. Все присутствующие позируют в хирургических масках, вместе с ними и министр в защитном костюме.

"А у нас опять праздник: Ольга празднует 24-й день рождения. Торт, воздушные шарики и прекрасное настроение присутствуют. Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!" – добавила в подписи Зоряна Скалецкая.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.

На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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