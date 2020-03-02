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Украинка отметила 24-летие в обсервации в Новых Санжарах: фото

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Уже в четверг, 5 марта, должна закончиться 14-дневная обсервация эвакуированных украинцев и иностранцев из Уханя. В течение этого времени в санатории в Новых Санжарах отметили два дня рождения.

Новые фото опубликовала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в фейсбуке.

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Скалецкая разместила фотографии, на которых эвакуированные из Уханя поздравляют украинку Ольгу с 24-летием. Все присутствующие позируют в хирургических масках, вместе с ними и министр в защитном костюме.

"А у нас опять праздник: Ольга празднует 24-й день рождения. Торт, воздушные шарики и прекрасное настроение присутствуют. Крепкого здоровья, настоящих друзей, любви и ярких событий вам, Ольга! Будьте счастливы!" – добавила в подписи Зоряна Скалецкая.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 2 марта коронавирусом заболело больше 89 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни больше 3 тысяч человек, выздоровели – больше 30 тысяч человек.
  • На протяжении последних дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новые Санжары Коронавирус Covid-19 Зоряна Скалецкая Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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