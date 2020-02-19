Украинку отказались эвакуировать из Уханя из-за собаки: что ей ответили в посольстве

Украинка Анастасия Зинченко не смогла сегодня вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. По словам девушки, она собрала все нужные документы и передала их в посольство, но дипломаты все же отказали ей.

Об этом Анастасия Зинченко сообщила в своем Инстаграме. Девушка также констатировала, что ее поездка отменена. По ее словам, она пыталась выйти в магазин за продуктами, но согласно новым правилам, люди не могут выходить и заходить в жилой комплекс даже по пропускам.

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Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу,

– написала девушка.

Анастасия Зинченко надеется, что ей все же удастся забрать с собой своего домашнего любимца Мишу.

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Что известно о запрете вывозить из Китая животных

С 16 января 2020 года по всему миру действует запрет на вывоз диких животных из Китая. Впрочем также не позволяют вывозить и домашних животных без всех необходимых документов.



Во многих провинциях страны принято употреблять диких животных в пищу, а специалисты считают, что новый вид китайского коронавируса мог происходить от змеи.

Эвакуация украинцев из Уханя: основное

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет ктром 20 февраля 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ называли города, куда бы мог приземлится самолет, в Минздраве еще не дали своего подтверждения.



По словам Министерка Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет выше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.



После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.



Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут проведены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.



Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Правда и мифы про коронавирус / 24 канал

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