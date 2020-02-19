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Украинку отказались эвакуировать из Уханя из-за собаки: что ей ответили в посольстве

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Анастасия Зинченко со своей собакой Мишей / instagram.com/nastyazinchenko

Украинка Анастасия Зинченко не смогла сегодня вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. По словам девушки, она собрала все нужные документы и передала их в посольство, но дипломаты все же отказали ей.

Об этом Анастасия Зинченко сообщила в своем Инстаграме. Девушка также констатировала, что ее поездка отменена. По ее словам, она пыталась выйти в магазин за продуктами, но согласно новым правилам, люди не могут выходить и заходить в жилой комплекс даже по пропускам.

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Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу,
– написала девушка.

Анастасия Зинченко надеется, что ей все же удастся забрать с собой своего домашнего любимца Мишу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои старания попасть с Мишей домой и результат Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей

Допис, поширений Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

К теме: Из-за коронавируса запретят вывоз домашних животных из Китая

Что известно о запрете вывозить из Китая животных
С 16 января 2020 года по всему миру действует запрет на вывоз диких животных из Китая. Впрочем также не позволяют вывозить и домашних животных без всех необходимых документов.

Во многих провинциях страны принято употреблять диких животных в пищу, а специалисты считают, что новый вид китайского коронавируса мог происходить от змеи.

Эвакуация украинцев из Уханя: основное

  • Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет ктром 20 февраля 08:00. Несмотря на то, что ряд СМИ называли города, куда бы мог приземлится самолет, в Минздраве еще не дали своего подтверждения.
     
  • По словам Министерка Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет, у пассажиров измерят температуру. Если же она будет выше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.
     
  • После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.
     
  • Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут проведены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.
     
  • Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.


Правда и мифы про коронавирус / 24 канал

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Автор: Эмал Наби
Теги: Здоровье Коронавирус 2020 Новости Здоровье Китай Лечение Мир животных МИД Украины
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