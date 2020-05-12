Украинская фармкомпания ищет доноров для разработки препарата от COVID-19: как им стать

Украинская фармкомпания Biopharma разрабатывает препарат, который поможет человеческому организму бороться со смертоносной болезнью COVID-19. Однако для этого им нужно найти не менее 500 человек, переболевших COVID-19 и согласных стать донором своей плазмы, в которой есть необходимые антитела.

Об этом в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал глава департамента клинических исследований Biopharma Андрей Рыбаков.

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"Антитела являются эффективным терапевтическим средством. Переливание плазмы людей, которая содержит антитела, уже была утверждена рядом руководств и клинических протоколов лечения", – объяснил Рыбаков.

Он также добавил, что вакцина также стимулирует производство тех же антител в организме человека.

Однако можно пойти другим путем. Можно брать антитела уже готовые в плазме тех людей, которые переболели, их очищать и таким образом вводить тем людям, которые в них нуждаются,

– сказал Андрей Рыбаков.

► Каким образом ищут доноров

Компания создала акцию #500DONORIV. Действительно, для первого этапа клинического испытания нужно именно 500 доноров – не менее 400 литров плазмы.

Мы внедрили несколько частных плазмацентров, которые занимаются этим процессом. Они расположены в Сумах, Харькове, Днепре и еще нескольких областях Украины,

– отметил Рыбаков.

"Также мы разработали систему мобильного забора плазмы. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по телефону 0800-600-003. Там можно узнать всю информацию", – сказал эксперт.

По его словам, сбор плазмы должен касаться всей страны. Эксперты не делают акцент на какой-то территории. На прошлой неделе, 6 мая 2020 года, уже приняли плазму у первого добровольца из Черкасс.

Первый доброволец, который сдал плазму – там не так все просто. Не всю плазму можно брать. Мы берем только ту плазму, которая включает в себя адекватное количество антител – если меньше, то она нам не нужна,

– сказал Рыбаков.

"Только от людей зависит, насколько быстро мы закончим этап сбора плазмы и перейдем к фактической разработке препарата. Аналитические методики пока все готовы. У нас есть большой опыт, это наша специализация", – заверил эксперт.



Правда и мифы о COVID-19 / Инфографика 24 канала