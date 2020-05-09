Украинские лекарства от коронавируса уже тестируют в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что обе страны договорились о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса. Так, в немецких лабораториях уже тестируют украинские лекарства.

О таком немецко-украинском сотрудничестве Андрей Мельник рассказал в интервью изданию "Радио Свобода".

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У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса,

– сообщил посол.

По его словам, работа над этим идет очень активная. Поэтому дипломат надеется, что будут совместные украинско-немецкие инициативы по развитию вакцины.

"Таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", – рассказал Андрей Мельник.

Что известно о лекарствах от коронавируса?

Пока нет ни вакцины, ни лекарств, которые бы помогали выздоравливать больным коронавирусом. Пока ученые и медики могут говорить лишь про медицинские препараты, которые помогают легче переносить коронавирус.



В то же время большинство развитых стран, пострадавших от пандемии, работают над разработкой вакцины. Впрочем, обещают, что такая появится минимум через год.