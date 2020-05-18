Украинские ПЦР-тесты все же работают, – Ляшко
ПЦР-тесты украинского производства работают. Их сравнили с тестами, производства стран ЕС. Но проверка украинского производителя продолжается.
Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
Также на тему: Кому будут делать ИФА-тесты на антитела к COVID-19 и сколько это будет стоить
Он отметил, что несколько дней назад Минздрав получил заключение Института эпидемиологии инфекционных болезней, который подтвердил, что они смогли верифицировать систему путем сравнения ее работы с тестами производства ЕС.
12 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил, что тесты не подтвердили способность качественно диагностировать коронавирусную инфекцию, а параметры, которые указал производитель, не соответствуют действительности.
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.