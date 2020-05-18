Украинские ПЦР-тесты все же работают, – Ляшко

ПЦР-тесты украинского производства работают. Их сравнили с тестами, производства стран ЕС. Но проверка украинского производителя продолжается.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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Он отметил, что несколько дней назад Минздрав получил заключение Института эпидемиологии инфекционных болезней, который подтвердил, что они смогли верифицировать систему путем сравнения ее работы с тестами производства ЕС.

Виктор Ляшко “Поэтому проверка украинского производителя государственной службой лекарственных средств продолжается, но у нас есть подтверждение, что эти тест-системы работают. Сейчас мы будем рассматривать каждую отдельную лабораторию и искать в чем была проблема с использованием этих тестов”

12 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил, что тесты не подтвердили способность качественно диагностировать коронавирусную инфекцию, а параметры, которые указал производитель, не соответствуют действительности.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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