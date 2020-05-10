24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Украинские тесты на COVID-19: Минздрав проверяет еще одного производителя

- Читати новину українською
Украинские тесты на COVID-19: Минздрав проверяет нового производителя
Максим Степанов / "Лівий берег"

Хотя Министерство финансов уже частично профинансировало изготовление партий тест-систем Институтом молекулярной биологии и генетики, Минздрав сейчас проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

Это интересно Украинские лекарства против коронавируса уже тестируют в Германии

"Если мы говорим об Институте молекулярной биологии и генетики НАН, то решение по их финансированию приняли на заседании СНБО и ввели в действие 13 марта. Основным исполнителем, согласно решению Кабмина, признано Минфин, что уже профинансировал определенные мероприятия Института", – рассказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав общается с Институтом, и оказывает помощь и советы относительно тестов.

Кроме иностранных тест-систем, мы пользуемся украинскими, которые создают наши производители. Сейчас мы проводим экспертизы еще одного производителя украинских тест-систем,
– подчеркнул министр.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости политики Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Коронавирус в Украине Тесты на коронавирус
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза