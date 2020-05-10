Украинские тесты на COVID-19: Минздрав проверяет еще одного производителя

Хотя Министерство финансов уже частично профинансировало изготовление партий тест-систем Институтом молекулярной биологии и генетики, Минздрав сейчас проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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"Если мы говорим об Институте молекулярной биологии и генетики НАН, то решение по их финансированию приняли на заседании СНБО и ввели в действие 13 марта. Основным исполнителем, согласно решению Кабмина, признано Минфин, что уже профинансировал определенные мероприятия Института", – рассказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав общается с Институтом, и оказывает помощь и советы относительно тестов.

Кроме иностранных тест-систем, мы пользуемся украинскими, которые создают наши производители. Сейчас мы проводим экспертизы еще одного производителя украинских тест-систем,

– подчеркнул министр.



ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала