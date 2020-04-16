Украинские исследователи сделали прогноз, сколько граждан заболеют COVID-19 до лета

Исследователи считают, что с 20 апреля в стране могут фиксировать до 620 новых случаев коронавируса ежедневно. Кроме того, с 20 апреля предусматривают примерно по 13 летальных случаев за день.

Академическая рабочая группа работает над возможными сценариями развития эпидемии в Украине, об этом говорится в интервью телеканала "Эспрессо" с вице-президентом НАН Украины Анатолием Загородным.

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Академик рассказал, что диапазон значений составляет от 33 до 620 случаев за день. Это широкий разброс, но ученые объясняют, что все зависит от того, насколько граждане будут придерживаться карантина.

И у нас уже есть первые, предварительные прогнозы... По состоянию на 20 апреля мы предполагаем до 450 новых выявленных случаев за день – это среднее значение... Что касается печальной статистики, то на 20 апреля прогнозируется 13 летальных случаев за день (это тоже медианное, среднее значение),

– сообщил Загородный.

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Предварительный анализ показал, что до конца весны пик COVID-19 в Украине может возникнуть со 2 по 5 мая. В то же время максимальную летальность прогнозируют на 3-8 мая – в этих числах ожидают до 20 смертей за день.

Загородный добавил, что после этого заболеваемость будет снижаться, начиная с 400 случаев за день.

Хотел бы предостеречь, что это не истина в последней инстанции – они основываются, как говорят ученые, на не очень репрезентативной выборке статистических данных. То есть данных, которые у нас есть сегодня, все таки маловато для надежного прогноза,

– рассказал академик.

Поэтому, ученые НАН ведут переговоры с Минздравом и СНБО, чтобы получить детальные данные, в том числе по регионам Украины, чтобы можно было сформировать прогноз для отдельных областей.

Загородный подчеркнул, что данная прогностическая модель откалибрована и успешно протестирована на данных стран, в которых эпидемическая ситуация близка к украинской – это Польша и Швеция.



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