Украинские медики не всегда надевают средства защиты, – Минздрав

Украинские врачи иногда пренебрегают средствами индивидуальной защиты и контактируют с больными без этой защиты, пока у пациентов нет положительного теста на коронавирус.

Отмечается низкая настороженность врачей, заявил 21 апреля главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, сообщает ТСН.

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Они (врачи – 24 канал) не всегда надевают средства защиты и принимают больных, пока нет установленного диагноза COVID-19. Я хотел бы большей настороженности. Хочу, чтобы врачи рассматривали каждого пациента с температурой, как потенциального больного коронавирусом,

– подчеркнул Ляшко.

Замглавы Минздрава также заверил, что в тех больницах, в которых он был, обеспеченность средствами индивидуальной защиты удовлетворительная.

"Я не скажу, что (обеспеченность – 24 канал) оптимальная, поскольку мы не имеем трехмесячного запаса, но на первые 10 – 15 дней средств индивидуальной защиты хватает", – сказал Ляшко.

Он добавил, что не могу сказать, что такая картина везде, но "мы говорим о больницах первой волны, которые должны принимать больных с коронавирусной болезнью".

По словам главного санитарного врача, есть проблемы со средствами защиты в больницах второй волны, но Минздрав пытается решить эту проблему.

Отметим, что в Украине с начала эпидемии коронавирусом заболели 1 074 работника медицинской сферы.

Карта распространения коронавируса в Украине:



Какие средства индивидуальной защиты лучше / Инфографика 24 канала