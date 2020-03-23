Украинские врачи будут сотрудничать с китайскими в борьбе с коронавирусом

Китайские врачи будут помогать украинским коллегам побороть коронавирус Covid-2019.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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Президент Украины Владимир Зеленский “Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Наши медики получат от коллег из Уханя успешный опыт в борьбе с коронавирусом.”

Он также выразил благодарность всем медикам, которые сейчас борются с вирусом и назвал их супергероями.

Я думаю, вы понимаете, что нам досталась по наследству далеко не идеальная медицина. Но она держится, потому что имеет самое ценное. Это – люди. Это наши украинские медики. Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут падать на работе от переутомления. Будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома,

– сказал Зеленский.

Отметим, Китай почти поборол эпидемию коронавируса, в течение нескольких дней у них не фиксировали ни одного случая заражения. И в целом у них уровень смертности ниже, чем в других странах



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала

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