Украинских больных, которые нуждаются в трансплантации, отправят за границу

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Трансплантация органов
Трансплантация органов / mastertutorials.org

Для трансплантации органов и костного мозга за границу за бюджетные средства направят 31 человека – 18 взрослых и 13 детей.

14 пациентам из 31 одного необходима трансплантация костного мозга, 17 – трансплантация органов, рассказали в Минздраве.

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Такое лечение будет стоить около 74 миллионов гривен – это бюджетные средства и остатки денег в иностранных клиниках.

На программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в 2019 году должны потратить 690 миллионов гривен из бюджета.

С начала года на лечение за границу уже направили 44 человека, в целом в 2019 году Минздрав принял решение о лечении за границей за государственный счет 75 пациентов.

В 2018 году за рубежом за госсредства лечились 278 человек, что на 19% больше чем в 2017. Чаще всего в прошлом году украинцев лечились в Беларуси и Турции.

Новый закон о трансплантации был принят 17 мая 2018 года. Он имеет целью создать действующую систему трансплантации, которая бы помогла в этой области полноценно работать и не вынуждала украинцев ехать для этого за границу.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Трансплантация
Источник: Здоровье 24
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