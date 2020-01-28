Украинских летучих мышей проверили на наличие коронавируса
Известно, что именно летучие мыши могли быть причиной вспышки коронавируса в Китае. Следовательно, исследователи проверили имеющийся возбудитель в организмах европейских летучих мышей.
Летучие мыши, которые живут в Украине, не заражены китайским коронавирусом. Об этом сообщили авторы инициативы Харьковской группы по изучению рукокрылых и Центр реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark в Facebook.
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Коронавирус 2019-nCoV, обнаруженный в декабре в городе Ухань, стал причиной смерти уже 107 человек и заражения почти 5 тысяч людей во всем мире. Ученые до сих пор пытаются понять, как он попал в организмы первых больных.
Вероятно, люди съели зараженных животных, после чего коронавирус начал передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Блюда могли быть приготовлены из летучих мышей или змей: для Китая это не редкость.
В Украине исследованием летучих мышей занимается научная группа Kharkiv Bat Group. Ученые сотрудничают с коллегами из ЕС: из Венгрии, Германии и Нидерландов. Таким образом, исследователи сообщили, что у европейских летучих мышей вируса не обнаружено.
Однако напомнили, что некоторые виды этих животных переносят бешенство. Оно передается через укус, поэтому во время общения с животными следует надевать плотные перчатки.
Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать
- По состоянию на 27 января, от нового коронавируса в Китае умерли 107 человек.
- Известно, что заболели во всем мире почти 5000 человек.
- В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания.
- Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
- В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
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