Украинских летучих мышей проверили на наличие коронавируса

Известно, что именно летучие мыши могли быть причиной вспышки коронавируса в Китае. Следовательно, исследователи проверили имеющийся возбудитель в организмах европейских летучих мышей.

Летучие мыши, которые живут в Украине, не заражены китайским коронавирусом. Об этом сообщили авторы инициативы Харьковской группы по изучению рукокрылых и Центр реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark в Facebook.

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Коронавирус 2019-nCoV, обнаруженный в декабре в городе Ухань, стал причиной смерти уже 107 человек и заражения почти 5 тысяч людей во всем мире. Ученые до сих пор пытаются понять, как он попал в организмы первых больных.

Вероятно, люди съели зараженных животных, после чего коронавирус начал передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. Блюда могли быть приготовлены из летучих мышей или змей: для Китая это не редкость.

В Украине исследованием летучих мышей занимается научная группа Kharkiv Bat Group. Ученые сотрудничают с коллегами из ЕС: из Венгрии, Германии и Нидерландов. Таким образом, исследователи сообщили, что у европейских летучих мышей вируса не обнаружено.

Однако напомнили, что некоторые виды этих животных переносят бешенство. Оно передается через укус, поэтому во время общения с животными следует надевать плотные перчатки.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 27 января, от нового коронавируса в Китае умерли 107 человек.

Известно, что заболели во всем мире почти 5000 человек.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

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