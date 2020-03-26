Украинских полярников проверили на Covid-2019: известны результаты

Антарктида остается единственным континентом, свободным от пандемии коронавируса. К счастью, у членов 25-й украинской антарктической экспедиции не обнаружили опасной инфекции.

На станции "Академик Вернадский" завершает свою работу 24-я украинская экспедиция. На смену ей выехали новые ученые, которые сформируют 25-ю по счету экспедицию. Все они прошли тест на Covid-2019, который показал отрицательный результат. Об этом говорится на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра.

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Однако, даже несмотря на тест, который прошли украинцы, они находятся в изоляции и пока ждут известие о том, как смогут добраться в Антарктиду. Дело в том, что пандемия коронавируса в мире перекрыла им путь на континент. Небо над многими странами закрыто, так же, как и границы ряда стран Южной Америки.

Антарктида остается единственным континентом, свободным от пандемии коронавируса. Очень важно этот статус сохранить. Поэтому по возвращении в Украину с полпути в Антарктиду всей команды (25-й экспедиции – 24 канал) провели тестирование методом ПЦР на коронавирус. Результаты были отрицательные, то есть команда здорова и готова продолжать свой путь в Антарктиду в ближайшее время,

– говорится в сообщении.

Ученые в изоляции пока проводят дополнительные тренинги и слаженности. Их координаторы тем временем пытаются разработать путь в Антарктиду.

"Сохраняйте спокойствие и здоровье и пожелаем команде успехов в будущем!" – просят в Национальном антарктическом научном центре.

Украинская станция "Академик Вернадский" в Антарктиде: карта