Украинским медикам увеличат зарплаты: кому и насколько
Правительство готовит улучшения для работников медицинской сферы. На повышение их зарплат дополнительно выделили 8 миллиардов гривен.
Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По его словам, из-за экономической ситуации это будет непросто сделать.
Кому и насколько поднимут зарплату
- Всем врачам, независимо от должности, повышение оклада на 75%;
- Среднему медицинскому персоналу – на 50% минимальной зарплаты, примерно на 2360 гривен;
- Младшим медицинским сестрам повысить на 25% от минимальной заработной платы, примерно на 1180 гривен.
По словам Шмыгаля, планируется повышение минимальной заработной платы, поэтому возрастут и выплаты для медиков.
Также министры дополнительно выделили 141 миллион гривен для выплат медикам, которые борются с коронавирусом.
Правительство прогнозирует, что зарплата врача будет примерно 10,5 тысяч гривен, средняя зарплата среднего медперсонала вырастет до более 7 тысяч гривен, а младшего – приблизится к 6 тысячам гривен.