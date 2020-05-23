Украинским производителям разрешат продавать маски за границу: Зеленский назвал условие

Украинским производителям могут позволить экпортировать маски и другие медицинские средства, которые невозможно продать в Украине. В то же время будут определенные условия, которые нужно выполнить.

Президент Владимир Зеленский 23 мая на традиционном совещании относительно борьбы с коронавирусом поддержал это предложение. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Как украинские производители смогут экспортировать маски за границу

Правительство в ближайшее время наработает необходимые решения о предоставлении разрешения украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за границу.

Это произойдет только при условии, если ее будет невозможно продать в Украине, но продукция будет отвечать требованиям других государств.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что больницы, врачи и аптеки должны быть обеспечены масками, дезинфекторами и всем необходимым оборудованием. Также президент сказал, что недоволен темпами закупок.

Закупки длятся слишком долго. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней,

– подчеркнул Зеленский.

Какие еще важные вопросы обсуждали на совещании у Зеленского

Глава государства подчеркнул, что украинская система здравоохранения должна быть готова ко второй волне пандемии коронавируса.

Он призвал Минздрав ускорить закупки защитных средств и медицинского оборудования для медиков, работающих с больными COVID-19.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в Украину самолетом доставили более 100 тысяч респираторов. Также, по его словам, налажено сотрудничество со Всемирным банком по закупке всего необходимого. А со следующей недели будут заключаться контракты относительно будущих закупок.

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Обратите внимание! По состоянию на 23 мая в Украине зарегистрировали 20 580 случаев заражения коронавирусом. 605 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью. А 6 929 человек уже выздоровели. С начала года на территории страны коронавирус обнаружили у 4 000 медработников.



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