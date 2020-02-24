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Украинское консульство в Милане прекращает обслуживание граждан из-за коронавируса

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Вспышка коронавируса в Италии / unsplash.com

С 25 февраля Генконсульство Украины в Милане не будет принимать граждан и выдавать документы. На случай чрезвычайных ситуаций будет работать горячая линия.

 

Генконсульство Украины в Милане по согласованию МИД Украины временно остановило прием граждан и выдачу документов.

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По словам пресс-службы, работа консульства возобновится после того, как от региональных органов власти Ломбардии будут даны соответствующие рекомендации.

Важно: Консульство отметило, что в случае чрезвычайной ситуации (потере документов, подтвержденной необходимости срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП, аресте и т. п.) необходимо обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или написать письмо на электронный ящик [email protected]

Напомним, что по состоянию на 24 февраля в Италии зафиксировано 6 летальных случаев от осложнений коронавируса, а количество зараженных – 219 человек.

Через это в некоторых регионах страны ввели ограничения передвижения. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. За нарушение этого запрета предполагается три года заключения. Зато Минздрав Украины советует пока воздержаться от блюд в Италию.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Медицина МИД Украины
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