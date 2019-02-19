Украину накроют мощные магнитные бури
На следующей неделе 27 февраля и 2 марта прогнозируют магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре уровня G1, а 28 февраля и 1 марта астрономы ожидают магнитную бурю уровня G1.
Эта активность солнца может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Также бури класса 1 способны влиять на энергетические системы, на космические аппараты и северное сияние.
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Медики пояснили, что магнитные бури в Украине слабее, чем в приполярных странах (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада), однако людям с болезнями сердца и сосудов следует остерегаться.
Однако магнитные бури прежде всего влияют на состояние нервной системы, предопределяя развитие тревожных состояний.
Магнитные бури 27 февраля и 2 марта
Избавиться от метеочувствительности помогут физические напряжения. Также медики отмечают, что обязательно нужно следить за питанием и принимать контрастный душ.
В последних исследованиях ученые не увидели взаимосвязь между плохим самочувствием человека и активностью солнца. Относительно риска инсультов в этот период, то есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако его нужно изучать подробнее.
Поэтому рекомендуем проследить, действительно ли на вас влияет солнечная актичность, или это симптомы других заболеваний, которые следует диагностировать и вылечить.
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