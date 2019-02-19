Украину накроют мощные магнитные бури

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Солнечная активность
Солнечная активность / pixabay.com

На следующей неделе 27 февраля и 2 марта прогнозируют магнитные возбуждения, близкие к магнитной буре уровня G1, а 28 февраля и 1 марта астрономы ожидают магнитную бурю уровня G1.

Эта активность солнца может негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Также бури класса 1 способны влиять на энергетические системы, на космические аппараты и северное сияние.

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Медики пояснили, что магнитные бури в Украине слабее, чем в приполярных странах (Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада), однако людям с болезнями сердца и сосудов следует остерегаться.

 
Метеозависимость – что это?
Это болезненная реакция организма на смену погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха .

Однако магнитные бури прежде всего влияют на состояние нервной системы, предопределяя развитие тревожных состояний.

Сонце

Магнитные бури 27 февраля и 2 марта

Избавиться от метеочувствительности помогут физические напряжения. Также медики отмечают, что обязательно нужно следить за питанием и принимать контрастный душ.

В последних исследованиях ученые не увидели взаимосвязь между плохим самочувствием человека и активностью солнца. Относительно риска инсультов в этот период, то есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако его нужно изучать подробнее.

Поэтому рекомендуем проследить, действительно ли на вас влияет солнечная актичность, или это симптомы других заболеваний, которые следует диагностировать и вылечить.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Магнитные бури Советы
Источник: Здоров'я 24
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