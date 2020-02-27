Украину не минует коронавирус, но правительство готово реагировать, – СНБО

Представитель СНБО отметил, что коронавирус коснется почти каждой страны, а потому не минует и Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Право на власть" отметил, что, к большому сожалению, Украину вряд ли минует коронавирус.

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На вопрос телеведущей "Вы решитесь сейчас сказать, что уважаемые украинцы, эпидемия будет, но..." Данилов ответил, что он может заверить, что Украина готова к эпидемии, но поводов для того пока нет.

Уважаемые друзья, уважаемые украинцы, я думаю, что нашу страну единичные случаи не обойдут, но я могу сказать, что мы мощно подготовлены, мы понимаем логистику. Если что-то будет происходить, мы даже некоторые вещи из Африки забрали, чтобы они были здесь и использовались,

– отметил Данилов.

Что именно привезли из Африки Данилов не рассказал, но указал, что Арсен Аваков многих удивит подготовкой, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. Вещи, которые вернули, будут использовать в случае необходимости.

У нас подготовлена ​​санитарная авиация, но кричать не надо, пока поводов для паники нет. Коронавирусу подтверждений нет, 11 тысяч лечебных мест готовы. Врачи вирусологи в стране еще остались, – добавил Алексей.

Готова ли Украина к распространению коронавируса

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

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