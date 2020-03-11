Украину не обойдет коронавирус: когда ожидают спад заболевания
В правительстве заявляют, что Украину не обойдет коронавирус, следовательно вероятность эпидемии таки высока. Вместе с тем, в Кабмине поделились ожиданиями, когда она пойдет на спад.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.
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Шмыгаль ожидает, что если в Украине и будет вспышка коронавируса, то летом эпидемия должна пойти на спад.
Правительство ожидает эпидемию коронавируса в стране / Фото: Правительственный портал
Напомним, что с 12 марта по 3 апреля в Украине будет действовать карантин. В частности, закроют все сады, школы и высшие учебные заведения. Такие действия в правительстве объясняют тем, что эпидемия должна пройти не так массово, если снизить все риски в самом начале.
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