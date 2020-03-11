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Украину не обойдет коронавирус: когда ожидают спад заболевания

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Когда коронавирус пойдет на спад / unsplash.com

В правительстве заявляют, что Украину не обойдет коронавирус, следовательно вероятность эпидемии таки высока. Вместе с тем, в Кабмине поделились ожиданиями, когда она пойдет на спад.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства.

К теме: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Шмыгаль ожидает, что если в Украине и будет вспышка коронавируса, то летом эпидемия должна пойти на спад.

 
Денис Шмыгаль
"Мы видим и надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад. Конечно, в будущем мы ожидаем изобретения лекарства против этой болезни. Сегодня не идет речь о том, что нас минует эта эпидемия. Мы понимаем, что в мире эта болезнь развивается и в Украине есть первый случай".


Правительство ожидает эпидемию коронавируса в стране / Фото: Правительственный портал

Напомним, что с 12 марта по 3 апреля в Украине будет действовать карантин. В частности, закроют все сады, школы и высшие учебные заведения. Такие действия в правительстве объясняют тем, что эпидемия должна пройти не так массово, если снизить все риски в самом начале.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Лечение
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