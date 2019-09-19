Укрепляет кости и улучшает зрение – неожиданная польза петрушки

62 Читати новину українською
Петрушка – источник антиоксидантов
Петрушка – источник антиоксидантов / mosbate1.ir

Петрушка – универсальная зелень, которая украсит любое блюдо. Кроме эстетической функции, петрушка содержит очень полезные и нужные минералы для нашего организма.

Диетологи рассказали, какие витамины и антиоксиданты вы получите потребляя эту простую зелень.

Читайте также: Один из самых полезных продуктов на планете: чем ценны зеленые овощи

30 граммов свежей рубленой петрушки это:

  • 11 калорий,
  • 2 грамма углеводов,
  • 1 грамм белка,
  • менее 1 грамма жира,
  • 1 грамм клетчатки,
  • 108% суточной нормы витамина A,
  • 53% суточной нормы витамина C,
  • 547% суточной нормы витамина K,
  • 11% суточной нормы фолата,
  • 4% суточной нормы калия.

Учитывая, что витамин К необходим для костей и свертывания крови, витамины А и С обладают антиоксидантными свойствами, а белки, жиры и волокна просто необходимы нашему организму, пользу петрушки для организма трудно переоценить.

via GIPHY

Петрушка содержит антиоксиданты

Антиоксиданты – это соединения, которые предотвращают повреждение клеток от свободных радикалов. Наш организм требует здорового баланса антиоксидантов и свободных радикалов для поддержания оптимального здоровья.

Петрушка содержит такие антиоксиданты: флавоноиды, каротиноиды и витамин C.

Исследования свидетельствуют, что рацион, богатый флавоноидами, может снизить риски возникновения многих заболеваний, в частности рака толстой кишки, диабета второго типа и болезней сердца.

Петрушка поддерживает здоровье костей

Ваши кости нуждаются в определенных витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми.

Петрушка богата витамином K – необходимое питательное вещество для здоровья костей. 30 граммов петрушки обеспечивают более, чем в 5 раз больше суточной нормы витамина K.


Петрушку можно добавлять в смузи

Петрушка может предотвращать развитие рака

Петрушка содержит растительные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.

Окислительный стресс – это дисбаланс уровней антиоксидантов и свободных радикалов, что связано с развитием некоторых хронических заболеваний и рака.

Петрушка богата флавоноидами, антиоксидантами и витамином С, которые снижают окислительный стресс в организме и могут снизить риски развития некоторых видов рака.

Полезна для зрения

Лютеин, бета-каротин и зеаксантин – три каротиноида, которыми богата петрушка и которые помогают защитить зрение. Каротиноиды – это пигмент в растениях, который имеет мощную антиоксидантную активность.

Лютеин и зеаксентин могут предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна.

via GIPHY

Петрушка необходима для сердца

Стоит отметить, что ценность петрушки в том, что она является источником фолиевой кислоты. В 30 граммах содержится 11% суточной нормы.

Масштабное исследование с участием более 58 000 человек показало, что потребление фолиевой кислоты связано с 38% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Экстракт петрушки содержит антибактериальные свойства

Петрушка может предупредить рост бактерий в пище. Исследования свидетельствуют, что бактерии, которые содержатся в петрушке, могут предупредить рост плохих бактерий, а именно – листерии и сальмонеллы, которые провоцируют пищевые отравления.

Также экстракт петрушки имеет антибактериальную активность против грибковых и дрожжевых инфекций, плесени и распространенных инфекционных инфекций типа стафилококка.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Михайлово чудо: что можно и что не стоит делать в этот день
сегодня
9896
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Диабет Сердечно-сосудистые заболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
17 сентября 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
352
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
14 сентября 16:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 141260
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1513
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 56213
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 6220
Новости
Больше новостей
Залиште відгук