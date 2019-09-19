Укрепляет кости и улучшает зрение – неожиданная польза петрушки

Петрушка – универсальная зелень, которая украсит любое блюдо. Кроме эстетической функции, петрушка содержит очень полезные и нужные минералы для нашего организма.

Диетологи рассказали, какие витамины и антиоксиданты вы получите потребляя эту простую зелень.

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30 граммов свежей рубленой петрушки это:

11 калорий,

2 грамма углеводов,

1 грамм белка,

менее 1 грамма жира,

1 грамм клетчатки,

108% суточной нормы витамина A,

53% суточной нормы витамина C,

547% суточной нормы витамина K,

11% суточной нормы фолата,

4% суточной нормы калия.

Учитывая, что витамин К необходим для костей и свертывания крови, витамины А и С обладают антиоксидантными свойствами, а белки, жиры и волокна просто необходимы нашему организму, пользу петрушки для организма трудно переоценить.

Петрушка содержит антиоксиданты

Антиоксиданты – это соединения, которые предотвращают повреждение клеток от свободных радикалов. Наш организм требует здорового баланса антиоксидантов и свободных радикалов для поддержания оптимального здоровья.

Петрушка содержит такие антиоксиданты: флавоноиды, каротиноиды и витамин C.

Исследования свидетельствуют, что рацион, богатый флавоноидами, может снизить риски возникновения многих заболеваний, в частности рака толстой кишки, диабета второго типа и болезней сердца.

Петрушка поддерживает здоровье костей

Ваши кости нуждаются в определенных витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми.

Петрушка богата витамином K – необходимое питательное вещество для здоровья костей. 30 граммов петрушки обеспечивают более, чем в 5 раз больше суточной нормы витамина K.



Петрушку можно добавлять в смузи

Петрушка может предотвращать развитие рака

Петрушка содержит растительные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.

Окислительный стресс – это дисбаланс уровней антиоксидантов и свободных радикалов, что связано с развитием некоторых хронических заболеваний и рака.

Петрушка богата флавоноидами, антиоксидантами и витамином С, которые снижают окислительный стресс в организме и могут снизить риски развития некоторых видов рака.

Полезна для зрения

Лютеин, бета-каротин и зеаксантин – три каротиноида, которыми богата петрушка и которые помогают защитить зрение. Каротиноиды – это пигмент в растениях, который имеет мощную антиоксидантную активность.

Лютеин и зеаксентин могут предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна.

Петрушка необходима для сердца

Стоит отметить, что ценность петрушки в том, что она является источником фолиевой кислоты. В 30 граммах содержится 11% суточной нормы.

Масштабное исследование с участием более 58 000 человек показало, что потребление фолиевой кислоты связано с 38% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Экстракт петрушки содержит антибактериальные свойства

Петрушка может предупредить рост бактерий в пище. Исследования свидетельствуют, что бактерии, которые содержатся в петрушке, могут предупредить рост плохих бактерий, а именно – листерии и сальмонеллы, которые провоцируют пищевые отравления.

Также экстракт петрушки имеет антибактериальную активность против грибковых и дрожжевых инфекций, плесени и распространенных инфекционных инфекций типа стафилококка.