Укрепляет кости и улучшает зрение – неожиданная польза петрушки
Петрушка – универсальная зелень, которая украсит любое блюдо. Кроме эстетической функции, петрушка содержит очень полезные и нужные минералы для нашего организма.
Диетологи рассказали, какие витамины и антиоксиданты вы получите потребляя эту простую зелень.
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30 граммов свежей рубленой петрушки это:
- 11 калорий,
- 2 грамма углеводов,
- 1 грамм белка,
- менее 1 грамма жира,
- 1 грамм клетчатки,
- 108% суточной нормы витамина A,
- 53% суточной нормы витамина C,
- 547% суточной нормы витамина K,
- 11% суточной нормы фолата,
- 4% суточной нормы калия.
Учитывая, что витамин К необходим для костей и свертывания крови, витамины А и С обладают антиоксидантными свойствами, а белки, жиры и волокна просто необходимы нашему организму, пользу петрушки для организма трудно переоценить.
Петрушка содержит антиоксиданты
Антиоксиданты – это соединения, которые предотвращают повреждение клеток от свободных радикалов. Наш организм требует здорового баланса антиоксидантов и свободных радикалов для поддержания оптимального здоровья.
Петрушка содержит такие антиоксиданты: флавоноиды, каротиноиды и витамин C.
Исследования свидетельствуют, что рацион, богатый флавоноидами, может снизить риски возникновения многих заболеваний, в частности рака толстой кишки, диабета второго типа и болезней сердца.
Петрушка поддерживает здоровье костей
Ваши кости нуждаются в определенных витаминах и минералах, чтобы оставаться здоровыми.
Петрушка богата витамином K – необходимое питательное вещество для здоровья костей. 30 граммов петрушки обеспечивают более, чем в 5 раз больше суточной нормы витамина K.
Петрушку можно добавлять в смузи
Петрушка может предотвращать развитие рака
Петрушка содержит растительные соединения, которые могут оказывать противораковое действие.
Окислительный стресс – это дисбаланс уровней антиоксидантов и свободных радикалов, что связано с развитием некоторых хронических заболеваний и рака.
Петрушка богата флавоноидами, антиоксидантами и витамином С, которые снижают окислительный стресс в организме и могут снизить риски развития некоторых видов рака.
Полезна для зрения
Лютеин, бета-каротин и зеаксантин – три каротиноида, которыми богата петрушка и которые помогают защитить зрение. Каротиноиды – это пигмент в растениях, который имеет мощную антиоксидантную активность.
Лютеин и зеаксентин могут предотвращать возрастную дегенерацию желтого пятна.
Петрушка необходима для сердца
Стоит отметить, что ценность петрушки в том, что она является источником фолиевой кислоты. В 30 граммах содержится 11% суточной нормы.
Масштабное исследование с участием более 58 000 человек показало, что потребление фолиевой кислоты связано с 38% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Экстракт петрушки содержит антибактериальные свойства
Петрушка может предупредить рост бактерий в пище. Исследования свидетельствуют, что бактерии, которые содержатся в петрушке, могут предупредить рост плохих бактерий, а именно – листерии и сальмонеллы, которые провоцируют пищевые отравления.
Также экстракт петрушки имеет антибактериальную активность против грибковых и дрожжевых инфекций, плесени и распространенных инфекционных инфекций типа стафилококка.
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